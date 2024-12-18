Fed Aralık Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi 25 Baz Puan Düşürüldü!
Fed Aralık Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi 25 Baz Puan Düşürüldü!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık 2024 faiz kararı nihayet açıklandı. Piyasalar bu kararı büyük bir merakla beklerken faiz kararı için geri sayım sona erdi. Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25 - 4,50 aralığına çekti. Fed'in açıkladığı bu faiz kararı küresel piyasalarda altın, dolar ve kripto para fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor.
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Fed yılın son toplantısında faiz indirimine gitti. Bu kararla birlikte politika faizi 25 baz puan indirimle yüzde 4,25 - 4,50 aralığına çekildi.
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Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını üst üste 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.
Geçtiğimiz eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Ayrıca kasım ayında da politika faizini 25 baz puan indiren ABD Merkez Bankası, son kararla birlikte art arda üç toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu.
Ayrıca Fed yetkililerinin gelecek döneme yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte, 2025 yılı için 50 baz puanlık indirim de öngörüldü. ABD Merkez Bankası yetkilileri, bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"nda GSYH beklentisi 2024 yılı için %2,0'den %2,5'e çıkarılırken, 2025 yılı için de %2,0'den %2,1'e çıkarıldı.
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Bunlara ek olarak, ABD Merkez Bankası yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahmini %4,4 seviyesinde kalsa da, gelecek üç yıl ve uzun vadeli dönem için medyan faiz tahmini de yükseltildi.
Buna göre, 2025 yılı beklentisi %3,4'ten %3,9'a, 2026 yılı beklentisi %2,9'dan %3,4'e, 2027 yılı beklentisi %2,9'dan %3,1'e, son olarak uzun dönem beklentisi ise %2,9'dan %3,0'e çıktı.
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Bizim uzun duymasın... Hemen taklit eder, ülkeyi mahveder.. 😡😡😡
Hah ben de yemeyip içmeyip FED kararını bekliyordum bu ülkede ! Gerçekten çok önemliydi, iyi ki haber verdiniz valla...
Dün altın aldım bugün düştü. Hay yapacağınız işe ya :(