Kısmetse Olur Yarışmacısı Çağrı Özer'in Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Katılması Kahkaha Attırdı!

TV ekranlarında gün geçmiyor ki yeni bir gariplik yaşanmasın... Bu defa da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının fenomen yarışmacısı Çağrı Özer bir garipliğe imza attı. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına katılarak soru soran Çağrı Özer herkesi şaşırttı.