Kısmetse Olur Yarışmacısı Çağrı Özer'in Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Katılması Kahkaha Attırdı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Çağrı Özer'in Nihat Hatipoğlu'nun İftar Programına Katılması Kahkaha Attırdı!
TV ekranlarında gün geçmiyor ki yeni bir gariplik yaşanmasın... Bu defa da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının fenomen yarışmacısı Çağrı Özer bir garipliğe imza attı. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına katılarak soru soran Çağrı Özer herkesi şaşırttı.
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü TV ekranlarında evlilik programlarının yasaklanmasının ardından YouTube'da yayınlanmaya başlamış ve büyük ilgi görmüştü.
Programın ilk sezon yarışmacılarından Çağrı Özer yarışmanın en çok ilgi çeken isimlerinden biri olmuştu.
Tarzı ve TikTok paylaşımlarıyla bir fenomen haline dönüşen Çağrı bir garipliğe daha imza attı!
Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına seyirci olarak katılan ve sosyal medyada uygunsuz fotoğraflar almasıyla ilgili soru soran Çağrı herkesi şaşırttı.
Bu durumun vebalini soran Çağrı'nın programa katılmasına ve sorduğu soruya sosyal medyadan yorum yağdı.
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