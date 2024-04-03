Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden'in Aleyna İçin Yaptığı "Saçını Başını Yolarım" Hareketi Gündem Oldu!
Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden'in Aleyna İçin Yaptığı "Saçını Başını Yolarım" Hareketi Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QAPm1...
Survivor All Star'da Yunus Emre ne kadar gündem oluyorsa, eşi Beria Özden de dışarıda o kadar konuşuluyor. Survivor'da Aleyna'yla yakınlığıyla bilinen Yunus Emre, eşinden bu konuyla ilgili veto yemişti. Bir YouTube programına katılan Beria Özden, Survivor sonrası Aleyna gibi davranacak kadınlara ne yapacağını açıkladığı hareketle gündem oldu!
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Survivor'ın en olaylı ismi Yunus Emre, eşiyle de gündemden düşmüyor.
Yunus Emre'nin Survivor'da Aleyna ile yakınlık kurması eşini rahatsız etmişti. Hatta eşi Beria Özden, kaybettiği bebeğinin sorumluluğunu biraz da Aleyna'ya yüklemişti.
Beria Özden'in uyarılarına rağmen Yunus Emre'nin Aleyna ile yakın arkadaşlığını sürdürmesi sonucu Beria Özden geri adım atmış, "Yunus Emre'm yapmaz, bu konulara itibar etmeyin" demişti.
Beria Özden bu kez katıldığı bir YouTube programında Survivor sonrası Yunus Emre'ye Aleyna gibi davranan kadınlara nasıl karşılık vereceğini gösterdi.
Beria Özden'in yaptığı hareket sosyal medyada tepki çekti.
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