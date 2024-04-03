Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden'in Aleyna İçin Yaptığı "Saçını Başını Yolarım" Hareketi Gündem Oldu!

Survivor All Star'da Yunus Emre ne kadar gündem oluyorsa, eşi Beria Özden de dışarıda o kadar konuşuluyor. Survivor'da Aleyna'yla yakınlığıyla bilinen Yunus Emre, eşinden bu konuyla ilgili veto yemişti. Bir YouTube programına katılan Beria Özden, Survivor sonrası Aleyna gibi davranacak kadınlara ne yapacağını açıkladığı hareketle gündem oldu!