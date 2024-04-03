Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır, Dizinin Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu!

Star TV'nin iddialı dizisi Ömer yüksek reytinglerle ilk sezonu çok iyi yürütse de senarist değişikliği nedeniyle dizinin gidişatı kötüye gitti ve final kararı kaçınılmaz oldu. Dizinin Gamze'si Gökçe Bahadır, söz konusu final kararı hakkında ilk kez konuştu.