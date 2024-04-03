Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır, Dizinin Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır, Dizinin Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Star TV'nin iddialı dizisi Ömer yüksek reytinglerle ilk sezonu çok iyi yürütse de senarist değişikliği nedeniyle dizinin gidişatı kötüye gitti ve final kararı kaçınılmaz oldu. Dizinin Gamze'si Gökçe Bahadır, söz konusu final kararı hakkında ilk kez konuştu.
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Star TV'nin 2 sezondur ekran yolculuğuna devam eden dizisi Ömer ilk sezon aldığı oranları mumla arıyor diyebiliriz.
Farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezon 1. sıradan düşmeyen Ömer, 2. sezonda yaşadığı senarist değişimiyle izleyicilerin taleplerini karşılayamazken haliyle büyük düşüş kaçınılmaz oldu.
Reytinglerde ilk 10'u zor görmeye başlayan Ömer için yapım şirketi 2. sezon için final kararı alırken, 3. sezonu bekleyen izleyiciler bu konuda tepki göstermişti.
Ömer'in final kararı kanal tarafından duyurulurken, dizinin başrolü Gökçe Bahadır bu karar hakkında ilk kez konuştu.
Gökçe Bahadır, ''Hepimizin bildiği, dizinin bu sezon biteceği yönündeydi zaten. Hikayesi de bu kadardı aslında, bitmişti.'' dedi.
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