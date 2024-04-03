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Televizyonda Bayram Arefesi: Hangi Diziler Yayınlanmayacak?

Televizyonda Bayram Arefesi: Hangi Diziler Yayınlanmayacak?

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 20:31

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem dizi ekiplerinin tatile girmesi hem de televizyona olan ilginin düşmesiyle bazı dizi ve programlar tatilde yayınlanmıyor. Bu defa bazı kanallar tatil arasına erken girdi ve bazı diziler bayramdan önce yayınlanmama kararı aldı.

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Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala televizyon dünyasıda yayın akışları düzenlenmeye başladı. Bayram haftası diziler tatile girerken, Kanal D bu tatili 1 hafta öne çekmiş.

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala televizyon dünyasıda yayın akışları düzenlenmeye başladı. Bayram haftası diziler tatile girerken, Kanal D bu tatili 1 hafta öne çekmiş.

Bayramdan 1 hafta öncesini de tatil olarak belirleyen Kanal D bazı günlere film koyarken, bazı günler için de dizilerin tekrarlarını yayınlama kararı aldı.

Bayramdan 1 hafta öncesini de tatil olarak belirleyen Kanal D bazı günlere film koyarken, bazı günler için de dizilerin tekrarlarını yayınlama kararı aldı.

Buna göre İnci Taneleri ve Arka Sokaklar dizilerinin tekrar bölümlerini yayınlama kararı alan kanal, Pazar günü Yargı dizisi yerine de Titanik filmini yayınlayacak.

Buna göre İnci Taneleri ve Arka Sokaklar dizilerinin tekrar bölümlerini yayınlama kararı alan kanal, Pazar günü Yargı dizisi yerine de Titanik filmini yayınlayacak.

Kanal D'nin bu kararıyla beraber tüm diziler 2 haftalık bir araya girerken, diğer kanallar yalnızca bayram haftası için değişiklik yaptı.

Kanal D'nin bu kararıyla beraber tüm diziler 2 haftalık bir araya girerken, diğer kanallar yalnızca bayram haftası için değişiklik yaptı.

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