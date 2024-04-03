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Survivor'dan Elenen Pınar Saka, Kavga Ettiği Sema Hakkında İlk Kez Konuştu!

Survivor'dan Elenen Pınar Saka, Kavga Ettiği Sema Hakkında İlk Kez Konuştu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 21:39

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Pınar Saka, yarışma boyunca tartışma yaşadığı ve en sonunda kavga ettiği Sema Aydemir hakkında ilk kez Milliyet'e konuştu.

KAYNAK: Milliyet

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Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Pınar Saka ve Sema Aydemir'in sözlüden fiziksele dönüşen kavgasıydı.

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Pınar Saka ve Sema Aydemir'in sözlüden fiziksele dönüşen kavgasıydı.

Yarışmaya sonradan dahil olan Sema'yı sözlü olarak sık sık taciz eden Pınar'ın tavırlarına daha fazla dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvurarak diskalifiye olurken, Pınar Saka birkaç hafta sonra düelloda kaybederek elenmişti.

Yarışmaya sonradan dahil olan Sema'yı sözlü olarak sık sık taciz eden Pınar'ın tavırlarına daha fazla dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvurarak diskalifiye olurken, Pınar Saka birkaç hafta sonra düelloda kaybederek elenmişti.

Söz konusu olay sosyal medyadaki göndermeli paylaşımlarla uzun süre devam ederken, Pınar Saka söz konusu olay hakkında açık açık ilk kez konuştu.

Söz konusu olay sosyal medyadaki göndermeli paylaşımlarla uzun süre devam ederken, Pınar Saka söz konusu olay hakkında açık açık ilk kez konuştu.

Milliyet'e konuk olan Pınar Saka, başta Sema olayı olmak üzere pek çok soruya açıkça yanıt verdi.

Milliyet'e konuk olan Pınar Saka, başta Sema olayı olmak üzere pek çok soruya açıkça yanıt verdi.

"Söylediklerimin bir kısmı zaten ilk geldiğinde diğer arkadaşlarımın konseyde ona söylediği şeylerdi. Mağduriyet şeyini çok iyi yapar, başarılıdır."

"Söylediklerimin bir kısmı zaten ilk geldiğinde diğer arkadaşlarımın konseyde ona söylediği şeylerdi. Mağduriyet şeyini çok iyi yapar, başarılıdır."
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"Çok kötü bir şeye maruz kaldım. Yaşamak istemezdim. Ama bunu yaşamamam için söylediğim şeylerden geri adım atmam. Nitekim kendisi diskalifiye edildi."

"Çok kötü bir şeye maruz kaldım. Yaşamak istemezdim. Ama bunu yaşamamam için söylediğim şeylerden geri adım atmam. Nitekim kendisi diskalifiye edildi."

İşte o anlar:

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