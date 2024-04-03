Survivor'dan Elenen Pınar Saka, Kavga Ettiği Sema Hakkında İlk Kez Konuştu!
Survivor'dan Elenen Pınar Saka, Kavga Ettiği Sema Hakkında İlk Kez Konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Pınar Saka ve Sema Aydemir'in sözlüden fiziksele dönüşen kavgasıydı.
Yarışmaya sonradan dahil olan Sema'yı sözlü olarak sık sık taciz eden Pınar'ın tavırlarına daha fazla dayanamayan Sema sonunda fiziksel şiddete başvurarak diskalifiye olurken, Pınar Saka birkaç hafta sonra düelloda kaybederek elenmişti.
Söz konusu olay sosyal medyadaki göndermeli paylaşımlarla uzun süre devam ederken, Pınar Saka söz konusu olay hakkında açık açık ilk kez konuştu.
Milliyet'e konuk olan Pınar Saka, başta Sema olayı olmak üzere pek çok soruya açıkça yanıt verdi.
"Söylediklerimin bir kısmı zaten ilk geldiğinde diğer arkadaşlarımın konseyde ona söylediği şeylerdi. Mağduriyet şeyini çok iyi yapar, başarılıdır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çok kötü bir şeye maruz kaldım. Yaşamak istemezdim. Ama bunu yaşamamam için söylediğim şeylerden geri adım atmam. Nitekim kendisi diskalifiye edildi."
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda