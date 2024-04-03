Pavyon Sevgisiyle Nam Salan İrem Derici, İnci Taneleri İçin Yılmaz Erdoğan'a Seslendi!
Pavyon Sevgisiyle Nam Salan İrem Derici, İnci Taneleri İçin Yılmaz Erdoğan'a Seslendi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=qGATS...
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi pavyon kültürünü ekranlara taşırken, özellikle pavyonda çalışan Dilber karakteriyle kısa sürede viral olmuştu. Sık sık İnci Taneleri dizisine hayranlığını belirten İrem Derici, Yasemin Şefik'in programında Yılmaz Erdoğan'a seslendi.
KAYNAK: Uyduruk Sonlar/ Yasemin Şefik
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Yaptığı cesur açıklamalarla sık sık sansasyon yaratan İrem Derici'nin gündemi meşgul etmediği gün çok az olurken, başarılı şarkıcı bu defa Yasemin Şefik'in programındaki söylemleriyle viral oldu.
Yasemin Şefik'in YouTube kanalına konuk olan Derici, kendisine yöneltilen sorulara açık açık yanıt verirken, konu döndü dolaştı dizilere geldi.
Yasemin Şefik'in "Dizilerden teklif geliyor mu? Seni bir dizide izleyecek miyiz?" sorusuna yanıt veren İrem Derici, hayranı olduğu İnci Taneleri dizisi üzerinden konuştu.
"Dizi teklifleri geliyor. Ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım. Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum, İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum."
"Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkanı basıyormuşum…Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil."
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