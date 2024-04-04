Survivor Özgür'ün Eşinin Paylaşımı Akıllara "Elendi mi?" Sorusunu Getirdi!
Survivor Özgür'ün Eşinin Paylaşımı Akıllara "Elendi mi?" Sorusunu Getirdi!
Heyecanın asla son bulmadığı Survivor All Star'da eleme günü geldi çattı. Hakan, Sercan, Özgür ve Poyraz'ın yarışacağı düelloda kimin kaybedip Survivor'a veda edeceği henüz belli olmazken, Özgür'ün eşinin paylaşımı izleyenlerin kafasını karıştırdı.
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Survivor All Star tam gaz devam ederken bu hafta erkeklerin eleme haftası oldu.
Sercan, Hakan, Poyraz ve Özgür'ün eleme adayı olduğu yarışmada dört yarışmacı Survivor'a veda etmemek için düelloya çıkarken, her yarışmacının çok güçlü olması heyecanı ikiye katladı.
Yarışmacıların başarı istatistiği açısından birbirine çok yakın olmasıyla her an herkesin elenebileceği Survivor'da çok heyecanlı bir düello bizleri beklerken, eleme adaylarından Özgür'ün eşinin paylaşımı kafaları epey karıştırdı.
Kırmızı takımın en güçlü yarışmacılarından olan Özgür'ün düellodan çıkmasına izleyiciler kesin gözüyle bakarken, eşinin Instagram'da yaptığı paylaşımla Özgür'ün elendiği düşüncesi ortaya atıldı.
Özgür'ün rahatsızlıklarını yazan ve "Kimse daha iyisini yapamazdı" yazan Tuğba Tetik izleyicileri birbirine düşürürken, söz konusu iddiaların doğru olup olmadığını düello sonrasında öğreneceğiz.
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