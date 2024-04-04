Final mi Devam mı? Sevilen Dizi Sandık Kokusu'nun Akıbeti Belli Oldu!

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu ilk sezonuyla gayet iyi oranlar alırken, dizinin 2. sezonu için herhangi bir açıklama yapılmaması final düşüncesini akıllara getirmişti. Dizilah, Sandık Kokusu hakkında beklenen haberi verdi.

KAYNAK: Dizilah