Final mi Devam mı? Sevilen Dizi Sandık Kokusu'nun Akıbeti Belli Oldu!
Final mi Devam mı? Sevilen Dizi Sandık Kokusu'nun Akıbeti Belli Oldu!
Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu ilk sezonuyla gayet iyi oranlar alırken, dizinin 2. sezonu için herhangi bir açıklama yapılmaması final düşüncesini akıllara getirmişti. Dizilah, Sandık Kokusu hakkında beklenen haberi verdi.
KAYNAK: Dizilah
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Yayın döneminin sona erdiği Haziran ayına sayılı haftalar kala kanallar yayında olan diziler için harekete geçmeye başladı. Bunlardan biri de Show TV oldu.
Şu an 3 dizi yayınlayan Show TV, 2 sezondur reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti için 3. sezon onayı vermişti.
Yayın döneminin tam ortasında ekran yolculuğuna başlamasına rağmen sezonun en yüksek oranlarını alan Bahar'ın 2. sezonu kesin görünürken, kanalın son dizisi Sandık Kokusu için herhangi bir duyuru yapılmamıştı.
Çarşamba akşamları yayınlanan Sandık Kokusu reytinglerde hiç de fena olmayan oranlar alırken, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı dizi hakkında karar alındı.
Dizilah'ın duyurusuna göre Sandık Kokusu 2. sezon onayı aldı.
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