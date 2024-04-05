"Bir Liderin Vefatı...": Astrolog Mine Ölmez'den Yayında Nisan Ayı Uyarıları!
"Bir Liderin Vefatı...": Astrolog Mine Ölmez'den Yayında Nisan Ayı Uyarıları!
Astrolog Mine Ölmez, Nur Viral'ın sunduğu Hayatta Her Şey Var programına katıldı. Ölmez, nisan ayında yaşanacak astrolojik olayları değerlendirdi. 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasının, dünya çapında tanınmış, başarılarıyla bilinen lider veya yöneticilerden birinin hastalanabileceğini ya da hayatını kaybedebileceğini işaret ettiğini ifade etti.
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Ünlü astrolog Mine Ölmez, Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’a konuk oldu. Ölmez, da nisan ayına özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Kötü haber vermeyi tabii ki sevmiyorum ama maalesef dünyanın hali neyse astrolojinin hali de o oluyor" diyen astrolog endişeli zamanlara işaret etti.
Nisa ayında özellikle ülkemizde terör olaylarının yaşanacağına dikkat çeken astrolog, herkesi uyardı.
"Çok vurucu cümlelerle konuşmadan şunu söylemek isterim bu nisan öyle şeyler olacak ki hiç kimse bu nisanı unutmayacak" diyen Ölmez'in açıklamaları büyük merak uyandırdı.
Güneş tutulmasının dünya çağında bir liderin vefatına işaret ettiğini söyleyen astrolog şöyle konuştu:
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Ramazan bayramı içinse şimdiden uyarılarda bulundu:
"Hak sahiplerine haklarının teslim edilme zamanı" diyen astrolog, 'kim ne ektiyse onu biçecek' durumunun sinyalini verdi.
Tutulmadan en çok etkilenecek burçların ise Koç ve Terazi burcu olduğunu söyledi: ""Koç ve Terazi burcu çok önemli olaylar yaşayabilirler. Yani çok kadersel şeyler yaşayabilir. Beklemediği şeylerle yüzleşebilir, bilmediği şeyleri öğrenebilir, olaylar çok hızlı gelişecek."
"Özellikle baş ağrıları, baş bölgesindeki azalar, gözler, burun, dişler. Başımızdaki tüm azalar biraz daha hassaslaşır. Dişlerimiz, kemiklerimiz biraz daha hassaslaşır. Sinir harbiyle yaşanan problemler ortaya çıkar" dedi.
Ayrıca bu ay yangınlara da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Ülkemizde terör olayları yaşanacakmış. Kehanete bak. Sanki ilk defa olacak. Bunların ünlüsü var birde. Boğa burcu olduğu için Murat Kurum kazanacak diyordu.
Hala bunları ne diye çıkarırlar.