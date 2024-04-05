Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
"Bir Liderin Vefatı...": Astrolog Mine Ölmez'den Yayında Nisan Ayı Uyarıları!

"Bir Liderin Vefatı...": Astrolog Mine Ölmez'den Yayında Nisan Ayı Uyarıları!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 12:01

Astrolog Mine Ölmez, Nur Viral'ın sunduğu Hayatta Her Şey Var programına katıldı. Ölmez, nisan ayında yaşanacak astrolojik olayları değerlendirdi. 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasının, dünya çapında tanınmış, başarılarıyla bilinen lider veya yöneticilerden birinin hastalanabileceğini ya da hayatını kaybedebileceğini işaret ettiğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü astrolog Mine Ölmez, Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’a konuk oldu. Ölmez, da nisan ayına özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü astrolog Mine Ölmez, Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’a konuk oldu. Ölmez, da nisan ayına özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kötü haber vermeyi tabii ki sevmiyorum ama maalesef dünyanın hali neyse astrolojinin hali de o oluyor" diyen astrolog endişeli zamanlara işaret etti.

"Kötü haber vermeyi tabii ki sevmiyorum ama maalesef dünyanın hali neyse astrolojinin hali de o oluyor" diyen astrolog endişeli zamanlara işaret etti.

'Yani dünyada ne varsa biz de onu konuşmak zorundayız. Çünkü gökle yer her zaman senkronize ve gerçekten gökte ne varsa yerde de o var. Bizim yaptığımız şey hiçbir zaman negatif enerji aşılama ya da manipüle etme olmamalı. Zaten ama gökte olan şeyi ifade etmek olmalı. Kırıcı incitici olmayacak şekilde. Hani diyorsunuzdur belki 'iyi haber yok mu?' diye, valla ne varsa onu sunmaya çalışıyoruz.'

Nisa ayında özellikle ülkemizde terör olaylarının yaşanacağına dikkat çeken astrolog, herkesi uyardı.

Nisa ayında özellikle ülkemizde terör olaylarının yaşanacağına dikkat çeken astrolog, herkesi uyardı.

'İki hafta önceki yayınımızda dedim ki nisan ayında terör olayları işte Allah dedim askerimize ordumuza yardım etsin çünkü ortalık karışabilir demiştim. Tabii ki ben aslında o gidişatı görüyorum ama olmadan söyleyince insanlar paniğe kapılıyor. Yani olmaya doğru anlıyorlar ne olduğunu 'Ha bu yüzden dedi demek ki' diye.'

"Çok vurucu cümlelerle konuşmadan şunu söylemek isterim bu nisan öyle şeyler olacak ki hiç kimse bu nisanı unutmayacak" diyen Ölmez'in açıklamaları büyük merak uyandırdı.

"Çok vurucu cümlelerle konuşmadan şunu söylemek isterim bu nisan öyle şeyler olacak ki hiç kimse bu nisanı unutmayacak" diyen Ölmez'in açıklamaları büyük merak uyandırdı.

'Sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle olaylar yaşanacak ki diyecek ki herkes 'Ne oluyor yani niye hepsi arka arkaya geldi?' mesela yıllardır olmayan şeyler nasıl oldu, yıllardır beklediğimiz şeylerin hepsi neden nisan ayında gerçekleşiyor veya oluyor diyecekler.'

Güneş tutulmasının dünya çağında bir liderin vefatına işaret ettiğini söyleyen astrolog şöyle konuştu:

Güneş tutulmasının dünya çağında bir liderin vefatına işaret ettiğini söyleyen astrolog şöyle konuştu:

'8 Nisan'da çok güçlü bir güneş tutulması var çok çok güçlü bir tutulma bu tutulma kron ya da kiron dediğimiz bir asteroitle birleşiyor ve 19 derece Koç şereflenme derecesi güneşin. Bu ne anlama gelir; dünyada alanında çok ünlü, çok başarılı, lider, komutan ya da işte yöneticilerin dünyayı yöneten insanlardan birinin ya hastalanmasına ya vefatına işaret ediyor. Bu büyük alimlerin ifade ettiği bir şey; önümüzdeki yaklaşık 6 aylık süreç de bu ayla beraber nisanla beraber çok enteresan olacak. Arkadaşlar belki beni sevmeyeceksiniz ama bir sabır sınavından geçecek herkes. Hatta başladı 25 mart'la beraber bu sabır sınavı başladı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan bayramı içinse şimdiden uyarılarda bulundu:

Ramazan bayramı içinse şimdiden uyarılarda bulundu:

'Bu Ramazan bu bayram gerçekten kendimizi test edeceğiz. Acaba biz gerçekten nasıl bir insanız? Merkür Koç burcunda retro bundan da bahsetmiştim yangınlardan yangınların çıkabileceğinden... Koç burcu çok fevri, çok kontrol edilemeyen bir alan yani Koç burcunda olan olayları biz çok böyle kontrol edemiyoruz. Birden ateşli hastalıklar, birden yayılan olaylar, birden ateşin yayılması. Çünkü Mars yakmak ister, kanatmak İster, incitmek, mücadele etmek, dövüşmek ister. Dolayısıyla içimizdeki o nefsani dürtüsel tarafımız o kadar sınanacak ki hakikaten de şöyle birkaç gündür bir olanlara bir bakın İnsanın ister istemez bir sınanması oluyor. İşte trafikte çok bir tuhaflıklar var. Bu aralar yani böyle sanki her şey üst üste geliyor gibi.'

"Hak sahiplerine haklarının teslim edilme zamanı" diyen astrolog, 'kim ne ektiyse onu biçecek' durumunun sinyalini verdi.

"Hak sahiplerine haklarının teslim edilme zamanı" diyen astrolog, 'kim ne ektiyse onu biçecek' durumunun sinyalini verdi.

Tutulmadan en çok etkilenecek burçların ise Koç ve Terazi burcu olduğunu söyledi: ""Koç ve Terazi burcu çok önemli olaylar yaşayabilirler. Yani çok kadersel şeyler yaşayabilir. Beklemediği şeylerle yüzleşebilir, bilmediği şeyleri öğrenebilir, olaylar çok hızlı gelişecek."

Tutulmadan en çok etkilenecek burçların ise Koç ve Terazi burcu olduğunu söyledi: ""Koç ve Terazi burcu çok önemli olaylar yaşayabilirler. Yani çok kadersel şeyler yaşayabilir. Beklemediği şeylerle yüzleşebilir, bilmediği şeyleri öğrenebilir, olaylar çok hızlı gelişecek."

"Özellikle baş ağrıları, baş bölgesindeki azalar, gözler, burun, dişler. Başımızdaki tüm azalar biraz daha hassaslaşır. Dişlerimiz, kemiklerimiz biraz daha hassaslaşır. Sinir harbiyle yaşanan problemler ortaya çıkar" dedi.

"Özellikle baş ağrıları, baş bölgesindeki azalar, gözler, burun, dişler. Başımızdaki tüm azalar biraz daha hassaslaşır. Dişlerimiz, kemiklerimiz biraz daha hassaslaşır. Sinir harbiyle yaşanan problemler ortaya çıkar" dedi.

Ayrıca bu ay yangınlara da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca bu ay yangınlara da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
pembegulondes

Ülkemizde terör olayları yaşanacakmış. Kehanete bak. Sanki ilk defa olacak. Bunların ünlüsü var birde. Boğa burcu olduğu için Murat Kurum kazanacak diyordu.

hakan balta

Hala bunları ne diye çıkarırlar.