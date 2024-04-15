Sezon Finali Tarihi Belli Olan Kızıl Goncalar'da Tarikata İnceleme Başlatacak 'Savcı' Karakteri Dahil Oluyor

Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her bölümüyle konuşulmayı başaran Kızıl Goncalar'ın sezon finali tarihi belli olmuştu. 19. bölümüyle 20 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizide tarikatı karıştıracak bir gelişme yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tarikat hakkında inceleme başlatacak bir savcı diziye dahil oluyor!