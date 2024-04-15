Sezon Finali Tarihi Belli Olan Kızıl Goncalar'da Tarikata İnceleme Başlatacak 'Savcı' Karakteri Dahil Oluyor
Sezon Finali Tarihi Belli Olan Kızıl Goncalar'da Tarikata İnceleme Başlatacak 'Savcı' Karakteri Dahil Oluyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her bölümüyle konuşulmayı başaran Kızıl Goncalar'ın sezon finali tarihi belli olmuştu. 19. bölümüyle 20 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizide tarikatı karıştıracak bir gelişme yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tarikat hakkında inceleme başlatacak bir savcı diziye dahil oluyor!
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmayı daha ilk bölümüyle başardı.
İddialı sahneleri sebebiyle ikinci bölümünün ardından RTÜK cezasıyla karşı karşıya kalan dizi, iki hafta durdurma cezası almıştı.
Hemen her bölümüyle izleyicinin beğenisini toplayan dizi ikinci sezon onayını almayı başardı ve ilk sezonuna 20 Mayıs'ta veda ediyor.
Ancak sezon finali öncesi dizide bomba gibi bir gelişme yaşanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sezon finaline kadar sürecek dört bölümde tarikatla ilgili inceleme başlatacak bir savcı diziye dahil olacak.
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Savcı rolünde diziye dahil olacak oyuncunun kim olacağı henüz belli değil. Sizce bu rolde kim oynamalı?
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