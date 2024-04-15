Survivor'da Sınırları Aştık: Bir Zamanlar Çukurova'nın Ünlü Oyuncusu Survivor İtalya'ya Katıldı!

Survivor konusunda bir dünya markası olduğumuzu artık az çok anlamışsınızdır. Muhtemelen diğer ülkelerde bizdeki kadar olaylı geçmese de program pek çok ülkede yayınlanıyor ve çok seviliyor. Ancak bu kez konu Survivor Türkiye değil, İtalya! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'nın bir oyuncusu İtalyan Survivor'ına katılmış.