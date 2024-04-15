Survivor'da Sınırları Aştık: Bir Zamanlar Çukurova'nın Ünlü Oyuncusu Survivor İtalya'ya Katıldı!
Survivor'da Sınırları Aştık: Bir Zamanlar Çukurova'nın Ünlü Oyuncusu Survivor İtalya'ya Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Survivor konusunda bir dünya markası olduğumuzu artık az çok anlamışsınızdır. Muhtemelen diğer ülkelerde bizdeki kadar olaylı geçmese de program pek çok ülkede yayınlanıyor ve çok seviliyor. Ancak bu kez konu Survivor Türkiye değil, İtalya! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'nın bir oyuncusu İtalyan Survivor'ına katılmış.
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Son yılların en olaylı Survivor'ını izlediğimiz şu günlerde Survivor'ın ülke sınırlarını aşmasına da şahit oluyoruz.
Mesela Aleyna... Meğer ünü ülke sınırlarını aşmış, Survivor Yunanistan yarışmacıları arasında da çok popülermiş.
Bu kez gündemimizde Survivor İtalya var ve yine bir Türk yarışmacı söz konusu!
Ancak Aleyna'da olduğu gibi bir hayranlık değil konu... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Aras Şenol Survivor İtalya'ya katılmış!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bir Zamanlar Çukurova'da Çetin karakterini canlandıran ünlü oyuncu, 8 Nisan'da yayınlanmaya başlayan Survivor İtalya için sıkı bir hazırlık yapmış.
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İyi derecede İngilizce bilen, bir yıldır da İtalyanca eğitimi alan Aras Şenol aynı zamanda milli yüzücü.
“Çok çalıştım. Haftanın beş günü spor salonuna gidiyorum." diyen ünlü oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:
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