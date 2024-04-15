Kızılcık Şerbeti'nde Sarhoş Görkem'i Eve Sokarken Annesine Yakalanan Fatih'in Hali 'İlahi Adalet' Dedirtti!
Kızılcık Şerbeti'nde Sarhoş Görkem'i Eve Sokarken Annesine Yakalanan Fatih'in Hali 'İlahi Adalet' Dedirtti!
Kızılcık Şerbeti'nde sonunda keyiften yağlarımız eriyor, karma yerini buluyor! Doğa'ya hayatı zindan eden Fatih, ettiklerini Görkem'den buluyor. Yeni bir kaosa hazır mısınız?
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Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde kaos ortamı her geçen gün artıyor. Ancak bu kez Doğa'yı sevenler için arkaya yaslanıp olacakları izleme zamanı geldi!
Doğa'nın her şeyine karışıp hayatı zindan eden toksik ilişki Fatih'i ayrılığın ertesi günü Görkem'le yeni bir hayata yelken açmıştı biliyorsunuz.
Görkem'le ilgili bildikleri, bilmediklerinden fazla olan Fatih ona karşı sürekli "tamam hayatım" modundaydı.
Düğünden bir gün sonra Pembe'nin karşısına geçip "ben aslında pek de türbanlı sayılmam, bunu aileme gösteriş amaçlı yapıyordum" diyen Görkem'i savunan Fatih, yeni bölümde beklemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor.
Görkem'in bir barda alkol alıp dans ettiği anlardan sonra Fatih, hanımını alıp evinin yolunu tutuyor.
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Ancak tam da bunu yaparken Doğa'nın ahını bir güzel alan Pembe'ye yakalanıyor.
Öncelikle izlemeyenler için fragmanı şöyle bırakalım:
Hemen ardından Fatih'in uğradığı karmanın tadını çıkaralım:
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Geçmiş olsun Fatih'cim bu daha başlangıç!
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