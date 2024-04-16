Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'yı Aldattığı Sahnedeki Figüranın Aldığı Ücret Ortaya Çıktı!

Reyting rekoruyla beraber kaos konusunda da rekora koşan Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in eve sarhoş gelmesi bir yana Umut'un Nursema'yı aldatması izleyiciyi dehşete soktu. Ortaya çıkan bir spoiler sayesinde Umut'un Nursema'yı aldattığı sahnede rol alan figüranın aldığı ücret ortaya çıktı!