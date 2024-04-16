Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'yı Aldattığı Sahnedeki Figüranın Aldığı Ücret Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'yı Aldattığı Sahnedeki Figüranın Aldığı Ücret Ortaya Çıktı!
Reyting rekoruyla beraber kaos konusunda da rekora koşan Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in eve sarhoş gelmesi bir yana Umut'un Nursema'yı aldatması izleyiciyi dehşete soktu. Ortaya çıkan bir spoiler sayesinde Umut'un Nursema'yı aldattığı sahnede rol alan figüranın aldığı ücret ortaya çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'nde acıların kadını Nursema, ne yazık ki her türlü sorununu alttan aldığı Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle görüyor.
Üstelik tüm bunlar Nursema'nın evinde gerçekleşiyor!
Nursema'yı öfkeden deliye döndüren bu sahneyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Sahnede rol alacak figüranın arandığı ilan ortaya çıktı, haliyle sahnenin detaylarını da öğrenmiş olduk.
Umut'un Nursema'yı aldattığı sahnede rol alan figüran bu sahne için 8000 TL ücret almış.
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Sizce bu sahne için yeterli bir ödeme mi, yoksa az mı? Yorumlarda buluşalım!
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