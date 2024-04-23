Aşk Olmayacak Denmişti: Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'e Yazılan Romantik Sahne İzleyiciyi Kızdırdı!

Kızıl Goncalar'da 15 yaşındaki Zeynep'in Cüneyd'le zorla evlendirilmek istenmesi sık sık tepkilere yol açıyor. Ancak yönetmen Ömür Atay, dizide Zeynep ve Cüneyd arasında bir 'aşk bağı' olmayacağını ve bunun düşünülmesine imkan verecek sahnelerin yazılmayacağını açıklamıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ikili arasında görülen romantik sahne izleyiciyi kızdırdı!