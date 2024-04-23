Aşk Olmayacak Denmişti: Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'e Yazılan Romantik Sahne İzleyiciyi Kızdırdı!
Aşk Olmayacak Denmişti: Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'e Yazılan Romantik Sahne İzleyiciyi Kızdırdı!
Kızıl Goncalar'da 15 yaşındaki Zeynep'in Cüneyd'le zorla evlendirilmek istenmesi sık sık tepkilere yol açıyor. Ancak yönetmen Ömür Atay, dizide Zeynep ve Cüneyd arasında bir 'aşk bağı' olmayacağını ve bunun düşünülmesine imkan verecek sahnelerin yazılmayacağını açıklamıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ikili arasında görülen romantik sahne izleyiciyi kızdırdı!
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Sezonun en çok izlenen ve belki de en çok eleştirilen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, ikinci sezon onayını alarak izleyiciyi sevindirmişti.
İlk iki bölümünün ardından aldığı şikayetler sebebiyle RTÜK'ten ceza alan dizi, yayınlandığı her bölümle izleyiciyi ekrana bağlamayı başarıyor.
Dizide her ne kadar Zeynep ve Cüneyd sahneleri sevilse de 15 yaşındaki Zeynep'in evlendirilmeye çalışılması sebebiyle izleyicinin eleştirisi son bulmuyor.
Ancak dizinin son bölümlerindeki belli belirsiz yakınlaşmaların ardından yeni bölüm fragmanındaki romantik sahne izleyicinin tepkisini çekti.
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