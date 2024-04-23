Bomba İddia! Şevket Çoruh "Emekli Oldum" Dediği Arka Sokaklar'a Geri mi Dönüyor?
Bomba İddia! Şevket Çoruh "Emekli Oldum" Dediği Arka Sokaklar'a Geri mi Dönüyor?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
18 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en uzun süren dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni sezon onayını da almayı başarmıştı. Dizide Mesut Komiseri canlandıran Şevket Çoruh geçtiğimiz sezon ayrıldığı dizide miadını doldurduğunu açıklamıştı. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı.
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Türk dizi tarihinin en uzun süren yapımlarından biri olmayı başaran Arka Sokaklar, 19. sezon onayını alarak seyircisini sevindirmişti.
Cuma akşamları güçlü rakiplerle karşı karşıya gelmesine rağmen kemik izleyicisini kaybetmeyen Arka Sokaklar'da kısa süreli pek çok oyuncu rol alsa da yapımdan sezonlar boyu ayrılmayan ünlü oyuncular da azımsanamayacak kadar çok.
Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Mesut Komiseri canlandıran Şevket Çoruh da onlardan biriydi.
Dizide 16 sene boyunca rol alan Çoruh, "Ben artık Arka Sokaklar'dan emekli oldum" diyerek kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı.
Sezon başında diziden ayrılarak sevenlerini üzen Şevket Çoruh'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezon için Şevket Çoruh'la görüşmelere yeniden başlanmış.
Korkma Ben Yanındayım'ın final kararının ardından Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'a dönüş konusunda ne düşündüğü merak ediliyor.
Ancak ünlü oyuncunun dizinin resmi hesabını yeniden takip etmesi sevenlerini umutlandırdı.
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