Bomba İddia! Şevket Çoruh "Emekli Oldum" Dediği Arka Sokaklar'a Geri mi Dönüyor?

18 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en uzun süren dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni sezon onayını da almayı başarmıştı. Dizide Mesut Komiseri canlandıran Şevket Çoruh geçtiğimiz sezon ayrıldığı dizide miadını doldurduğunu açıklamıştı. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı.