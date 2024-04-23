Oğlu ile Karısı Birlikte Kaçan Umut Bey'in Müge Anlı'daki Çağrıları Sonunda Yanıt Buldu!
Oğlu ile Karısı Birlikte Kaçan Umut Bey'in Müge Anlı'daki Çağrıları Sonunda Yanıt Buldu!
Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in başına gelenler tüm Türkiye'yi şoke etti. Birlikte kaçan karısı Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa'nın elinden 8 yaşındaki kızı Melodi'yi kurtarma hikayesi izleyicileri derinden üzdü. Bugünkü programa katılan Tuğçe ve Mustafa'nın söylemlerinin ardından yetkililer devreye girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Anlı'ya Umut Bey ve annesi Nagihan Hanım dün konuk oldu. Umut Bey, kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söylemişti.
Umut Bey'in karısı Tuğçe isimli kadın canlı yayına bağlanarak küçüklüğünden beri annelik yaptığı üvey oğluyla kaçtığı iddialarını doğrulamıştı.
Duydukları karşısında kahrolan Umut Bey, ağlayarak kızının velayetini almak için resmi makamlara seslenmişti. Babasının eşiyle kaçan 19 yaşındaki Mustafa da canlı yayına bağlanıp "Pişman değilim. Böyle olması gerekiyordu" demişti.
Müge Anlı'nın bugünkü yayınına Umut Bey ve annesi Nagihan Hanım tekrar katıldı. Müge Anlı, Umut Bey'in 8 yaşındaki kızının programa getirildiğini duyurdu.
Programa üvey oğluyla ilişkisi olan Tuğçe Akpençe'nin ve 19 yaşındaki Mustafa'nın katılması tansiyonu yükseltti. Tuğçe Akpençe programda,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Anlı'nın programında gösterilen bir videoda Mustafa'nın Tuğçe'ye 'anne' diye seslendiği duyuldu. Ancak Tuğçe Akpençe bunu yalanlamakla yetindi.
Bu olayların ardından hem Umut Bey'i hem Müge Anlı'yı hem de ekran başındakileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Melodi adlı küçük kızın velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi. Ancak Melodi'nin babasına verilip verilmeyeceği henüz kesin değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın