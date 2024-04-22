8 Yaşındaki Kızını da Alıp Üvey Oğlu ile Kaçan Kadın Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!
8 Yaşındaki Kızını da Alıp Üvey Oğlu ile Kaçan Kadın Müge Anlı'yı Çileden Çıkardı!
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Müge Anlı'ya Umut Bey ve annesi Nagihan Hanım konuk oldu. Bugünkü yayında herkesi şok eden anlar ortaya çıktı.
Umut Bey, kendisinden 8 yaşında küçük bir kızı olan karısının 19 yaşındaki oğlu ile evden kaçtığını söyledi.
Küçüklüğünden bu yana annelik yaptığı üvey oğlu ile kaçtığı iddia edilen Tuğçe isimli kadın, yayına bağlanarak iddiaları kabul etti.
Tuğçe'nin üvey oğluna aşık olduğunu söylemesi ile stüdyo karıştı. Baba Umut Bey, ağlayarak kızının velayetini almak için resmi makamlara seslendi.
"Sizden nefret bile etmeyeceğim. Kızımla sıfırdan bir hayat kuracağım" diyen acılı babanın yaşadıkları herkesi dumur etti.
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Müge Anlı baba ile annenin yüzleşmesi sırasında, babanın "8 yaşındaki kız çocuğunun sizi öyle birlikte görmesi iyi bir şey mi?" diye sorması üzerine annenin cevabına çok sinirlendi.
Üvey oğlu ile kaçan anne "Aynı yatakta yatarken bizi görmesine izin vermem. Sen bizim aramıza yatırıyordun çocuğu" deyince Müge Anlı "Sen ne diyorsun terbiyesiz kadın?! Anne ile babanın arasına çocuk yatar. Babası çocuğuna sarılıp uyur. Utanmıyor musun sen?" diye konuştu.
Babasının eşi ile kaçan 19 yaşındaki Mustafa da yayına bağlanıp, "Pişman değilim. Böyle olması gerekiyordu" dedi.
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