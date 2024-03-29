Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Arasında Aşk Beklentisine Yönetmen Ömür Atay'dan Cevap Gecikmedi!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Arasında Aşk Beklentisine Yönetmen Ömür Atay'dan Cevap Gecikmedi!
Kaynak: https://twitter.com/huyde12/status/17...
Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizideki diyaloglar ve olay örgüsü izleyiciyi o kadar iyi yakaladı ki her karakterin hikayesi ayrı ayrı merak ediliyor. Dizide Cüneyd'le evlendirilmek istendiği için tepki çeken Zeynep'in Cüneyd'le arasında aşk hikayesi olup olmayacağı konuşuluyordu. Dizinin yönetmeni Ömür Atay, bu iddialara yanıt verdi.
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Sezonun en iddialı yapımlarından olan Kızıl Goncalar izleyiciden tam not almaya devam ediyor.
Konusu gereği sık sık eleştirilere maruz kalan dizide son haftalarda önce izleyiciyi kızdıran, sonra da farklı düşüncelere iten durumlar olmuştu.
Zeynep'in Cüneyd'le evlendirilmek istenmesiyle başlayan gerginliğin yerini son zamanlarda izleyiciden gelen Zeynep ve Cüneyd aşkı istekleri almaya başladı.
Seyircinin Zeynep ve Cüneyd aşkı isteğine dizinin yönetmeni Ömür Atay bir röportaj sırasında cevap verdi.
Senaryoyla seyircide böyle bir istek yaratılmadığını belirten Atay, ezber seyircilerin böyle bir isteği olduğunu dile getirdi.
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"Açıkça söyleyeyim biz öyle bir yolda yürümüyoruz. Onların insani olarak birbirlerine yakınlaştığı ve birbirlerinin hayatlarına nerede yardımcı olabilecekleriyle ilgili durumlar yaratıyoruz" diyen Ömür Atay, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Fan gruplarında hakikaten öyle bir baskı var. Ama bizim öyle bir tasarımımız da, oraya yönlenmek gibi bir amacımız da yok."
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