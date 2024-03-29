Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Arasında Aşk Beklentisine Yönetmen Ömür Atay'dan Cevap Gecikmedi!

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizideki diyaloglar ve olay örgüsü izleyiciyi o kadar iyi yakaladı ki her karakterin hikayesi ayrı ayrı merak ediliyor. Dizide Cüneyd'le evlendirilmek istendiği için tepki çeken Zeynep'in Cüneyd'le arasında aşk hikayesi olup olmayacağı konuşuluyordu. Dizinin yönetmeni Ömür Atay, bu iddialara yanıt verdi.