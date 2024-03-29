Boşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!
Boşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!
Survivor'da Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu. Hamilelik haberinin ardından bebeğini kaybetmesiyle de Yunus Emre'ye 'Aleyna'dan uzak dur' diyen Beria Özden, isteğine karşılık bulamayınca tepki göstermişti. Boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!
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Survivor All Star'da Aleyna ile yakın bir arkadaşlık kuran Yunus Emre, eşinin tepkisini çekmişti.
Sosyal medya hesaplarından bu arkadaşlığı onaylamadığını sık sık dile getiren Beria Özden, bebeğini kaybetmesinin haberini verirken de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" demişti.
Ancak Aleyna-Yunus Emre yakınlığının sürmesinin ardından Beria Özden, Instagram hesabında yer alan "Y.E. 💛" yazısını kaldırmıştı.
Sitem dolu paylaşımlarının ardından bunu yapmasıyla da haklarında boşanma iddialarının ortaya atılmıştı.
Beria Özden'den o iddialara ilk yanıt geldi!
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Evlilik yıldönümlerini kutlayan Beria Özden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" dedi.
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