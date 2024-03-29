Görüş Bildir
Haberler
TV
Boşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!

Boşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!

survivor
themyscira - Misafir Editör
29.03.2024 - 10:38

Survivor'da Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu. Hamilelik haberinin ardından bebeğini kaybetmesiyle de Yunus Emre'ye 'Aleyna'dan uzak dur' diyen Beria Özden, isteğine karşılık bulamayınca tepki göstermişti. Boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'da Aleyna ile yakın bir arkadaşlık kuran Yunus Emre, eşinin tepkisini çekmişti.

Survivor All Star'da Aleyna ile yakın bir arkadaşlık kuran Yunus Emre, eşinin tepkisini çekmişti.

Sosyal medya hesaplarından bu arkadaşlığı onaylamadığını sık sık dile getiren Beria Özden, bebeğini kaybetmesinin haberini verirken de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Sosyal medya hesaplarından bu arkadaşlığı onaylamadığını sık sık dile getiren Beria Özden, bebeğini kaybetmesinin haberini verirken de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Ancak Aleyna-Yunus Emre yakınlığının sürmesinin ardından Beria Özden, Instagram hesabında yer alan "Y.E. 💛" yazısını kaldırmıştı.

Ancak Aleyna-Yunus Emre yakınlığının sürmesinin ardından Beria Özden, Instagram hesabında yer alan "Y.E. 💛" yazısını kaldırmıştı.

Sitem dolu paylaşımlarının ardından bunu yapmasıyla da haklarında boşanma iddialarının ortaya atılmıştı.

Sitem dolu paylaşımlarının ardından bunu yapmasıyla da haklarında boşanma iddialarının ortaya atılmıştı.

Beria Özden'den o iddialara ilk yanıt geldi!

Beria Özden'den o iddialara ilk yanıt geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Evlilik yıldönümlerini kutlayan Beria Özden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" dedi.

Evlilik yıldönümlerini kutlayan Beria Özden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?