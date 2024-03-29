Boşanacaklar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden İddialara İlk Kez Yanıt Verdi!

Survivor'da Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu. Hamilelik haberinin ardından bebeğini kaybetmesiyle de Yunus Emre'ye 'Aleyna'dan uzak dur' diyen Beria Özden, isteğine karşılık bulamayınca tepki göstermişti. Boşanma iddialarına ilk kez yanıt verdi!