Seda Sayan Gururla Sunar: Bahar Dizisinde "Çorap Bir Kültürdür" Sahnesi Kahkahaya Boğdu!
Seda Sayan Gururla Sunar: Bahar Dizisinde "Çorap Bir Kültürdür" Sahnesi Kahkahaya Boğdu!
TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Timur'un alkolün etkisiyle her şeyi açıkladığı bölümde Çağla ve Bahar arasında geçen 'çorap' sahnesi izleyiciyi kahkahaya boğdu.
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TV ekranlarında çiçekler açtıran Bahar, büyük beğenilerle izlenmeye devam ediyor.
Aynı anda hem sinir krizine sokan hem de güldüren Bahar'ın son bölümünde Timur hem Aziz Uras'a hem de Umay'a yakalandı.
Bağış gecesinde aldığı alkolün etkisiyle kendinden geçen Timur, Bahar'ın karısı olduğunu söyleyip herkesin içinde karısını öptü!
Tüm bu olanları bir kenara bırakırsak dizide Seda Sayan'ın viral olan çorap sözleri kullanıldı.
Çağla ve Bahar arasında geçen konuşmada kullanılan sözler kahkaha attırdı!
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