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Taraftara Müjde: Acun Ilıcalı Fenerbahçe-Olympiakos Maçının Yayınlanacağı Kanalı Açıkladı!

Taraftara Müjde: Acun Ilıcalı Fenerbahçe-Olympiakos Maçının Yayınlanacağı Kanalı Açıkladı!

Acun Ilıcalı Fenerbahçe
themyscira - Misafir Editör
17.04.2024 - 00:04

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı heyecanla beklenen maçın TV8 ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe kendi evinde Olympiakos ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe kendi evinde Olympiakos ile karşılaşacak.

Heyecanla beklenen müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Heyecanla beklenen müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu.

18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı, maçın TV8 ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, maçın TV8 ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.

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