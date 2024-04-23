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Biz Resmen Şok: Avrupa Yakası'nda İki Başrol Arasındaki Kavga Senaryoda Değişikliğe Neden Olmuş!

Biz Resmen Şok: Avrupa Yakası'nda İki Başrol Arasındaki Kavga Senaryoda Değişikliğe Neden Olmuş!

Avrupa Yakası
themyscira - Misafir Editör
23.04.2024 - 20:20

Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olan Avrupa Yakası hala gündemimizi meşgul ediyor. Dizide bir vedaya yol açan ve çok az kişinin bildiği bir gerçek yeniden gündem oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dilala316/vid...
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2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve üstünden geçen 20 yıla rağmen hala çok sevilen ve konuşulan Avrupa Yakası gündem olmaya devam ediyor.

2004 yılında yayınlanmaya başlayan ve üstünden geçen 20 yıla rağmen hala çok sevilen ve konuşulan Avrupa Yakası gündem olmaya devam ediyor.

Bugün yayınlansa hiç sıkılmadan tekrar izleyeceğimiz diziyle ilgili zaman zaman yeniden çekileceğine dair iddialar ortaya atılıyor.

Bugün yayınlansa hiç sıkılmadan tekrar izleyeceğimiz diziyle ilgili zaman zaman yeniden çekileceğine dair iddialar ortaya atılıyor.

Ancak Gülse Birsel bu iddialara son noktayı koydu bile!

Ancak Avrupa Yakası'nı bu kez gündeme getiren ne dizinin ne kadar güzel olduğu ne de tekrar çekilip çekilmeme konusu.

Ancak Avrupa Yakası'nı bu kez gündeme getiren ne dizinin ne kadar güzel olduğu ne de tekrar çekilip çekilmeme konusu.

Bir TikTok kullanıcısı yaptığı paylaşımla Hümeyra ve Ata Demirer kavgasını yeniden gündeme getirdi.

Çok az kişi tarafından bilinen bir gerçeği de böylece hatırlatmış oldu. Hümeyra ve Ata Demirer 3. sezon başında ettikleri büyük kavga sonucu bir daha bir araya gelmemişler.

Çok az kişi tarafından bilinen bir gerçeği de böylece hatırlatmış oldu. Hümeyra ve Ata Demirer 3. sezon başında ettikleri büyük kavga sonucu bir daha bir araya gelmemişler.
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Hatta bu kavga sonucu artık ortak sahne yazılmamasına rağmen Ata Demirer diziden ayrılmış.

Hatta bu kavga sonucu artık ortak sahne yazılmamasına rağmen Ata Demirer diziden ayrılmış.

Bu da diziye yeni karakterler girmesine ve senaryonun değişmesine sebep olmuş.

Bu da diziye yeni karakterler girmesine ve senaryonun değişmesine sebep olmuş.

Siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz?

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