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Kızılcık Şerbeti Fragmanında Doğa'nın Odasında Asılı Duran Siyasi Parti Afişi İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Kızılcık Şerbeti Fragmanında Doğa'nın Odasında Asılı Duran Siyasi Parti Afişi İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
23.04.2024 - 22:26

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti tüm kaosuyla sezona devam ediyor. Yeni sezon onayını almasının ardından izleyicisini mutluluğa boğan dizide sezon finali öncesi olaylar giderek karışmıştı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi verilen fragmanda Doğa'nın odasından bir detay izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: https://twitter.com/travissbickle/sta...
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Hangi karaktere dokunsak ayrı bir kaosla karşılaştığımız Kızılcık Şerbeti sezona belli ki bomba gibi veda edecek.

Hangi karaktere dokunsak ayrı bir kaosla karşılaştığımız Kızılcık Şerbeti sezona belli ki bomba gibi veda edecek.

Hangi konu daha büyük kaos yaratacak diye merak ederken birbiri ardında patlayan bombalarla karşılaştığımız dizide her bölüm şoktan şoka sürükleniyoruz.

Hangi konu daha büyük kaos yaratacak diye merak ederken birbiri ardında patlayan bombalarla karşılaştığımız dizide her bölüm şoktan şoka sürükleniyoruz.

Şimdilerde Nursema ve Umut arasındaki büyük aşkın, Umut'un ihanetiyle bitmek üzere olduğunu izliyoruz.

Şimdilerde Nursema ve Umut arasındaki büyük aşkın, Umut'un ihanetiyle bitmek üzere olduğunu izliyoruz.

Bir de tabii Doğa ve Giray arasında başlamaya yüz tutmuş ve hepimizi sevindiren aşk meselesi var.

Bir de tabii Doğa ve Giray arasında başlamaya yüz tutmuş ve hepimizi sevindiren aşk meselesi var.

Doğa'nın gözlerini parlatan bu gelişmenin ardından fragmanlarda bile ikiliyi görmek için can atar olduk.

Doğa'nın gözlerini parlatan bu gelişmenin ardından fragmanlarda bile ikiliyi görmek için can atar olduk.
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Son bölüm fragmanında da bu taze aşka dair bir şeyler bulmayı umarken Doğa'nın Giray'la konuştuğu sahnede bir kullanıcının gözüne bambaşka bir şey ilişmiş.

Son bölüm fragmanında da bu taze aşka dair bir şeyler bulmayı umarken Doğa'nın Giray'la konuştuğu sahnede bir kullanıcının gözüne bambaşka bir şey ilişmiş.

Doğa'nın odasında asılı duran afişteki Sosyalist Demokrasi Partisi'nin kolajı!

Doğa'nın odasında asılı duran afişteki Sosyalist Demokrasi Partisi'nin kolajı!
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Bu detayın fark edilmesiyle birlikte dizinin izleyenleri de şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu detayın fark edilmesiyle birlikte dizinin izleyenleri de şaşkınlığını gizleyemedi.
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