Kızılcık Şerbeti Fragmanında Doğa'nın Odasında Asılı Duran Siyasi Parti Afişi İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı!

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti tüm kaosuyla sezona devam ediyor. Yeni sezon onayını almasının ardından izleyicisini mutluluğa boğan dizide sezon finali öncesi olaylar giderek karışmıştı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi verilen fragmanda Doğa'nın odasından bir detay izleyicinin dikkatinden kaçmadı.