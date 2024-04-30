Cüneyd VS Sadi Hüdayi: Amca Yeğenin Post Kapışması Goygoy Malzemesi Oldu!
Cüneyd VS Sadi Hüdayi: Amca Yeğenin Post Kapışması Goygoy Malzemesi Oldu!
Dün akşam yayınlanan Kızıl Goncalar yeni bölümünde Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'nin posta oturmasına baş kaldırdı. Amcasına biat etmeyen Cüneyd, kendisi de posta aday olunca ortalık karıştı.
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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın dün akşamki bölümü ekranlara damgasını vurdu.
Faniler post değişimi için katakulli ile amca Sadi Hüdayi'yi seçti. Cüneyd ise buna itiraz etti.
"Vakt-ı muaraza" ilan eden Cüneyd, dergahı ikiye böldü. Post için yarışacağını söyledi. Sosyal medyada Sadi Hüdayi ve Cüneyd kapışması goygoy malzemesi oldu.
Kullanıcılardan gelen güldüren yorumlar:
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