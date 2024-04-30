Müjdat Gezen'in "Kızılcık Şerbeti Bitsin İstiyorlar" İddiasına Doğukan Güngör'den Yanıt!
Müjdat Gezen'in "Kızılcık Şerbeti Bitsin İstiyorlar" İddiasına Doğukan Güngör'den Yanıt!
YouTube'daki programıyla beğeniyle izlediğimiz usta oyuncu Müjdat Gezen, Melek Baykal'ı konuk aldığı bölümde ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
KAYNAK: Müjdat Gezen ile Bizim Ev
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Aldığı yüksek reyting oranlarıyla 3. sezonu garantileyen Kızılcık Şerbeti başarı yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Şu an 60 bölümdür yayında olan dizinin enfes bir fan kitlesi oluşurken, Müjdat Gezen'den bomba bir iddia ortaya atıldı.
Müjdat Gezen ile Bizim Ev programına Melek Baykal'ı konuk alan usta sanatçı, Kızılcık Şerbeti'nin başarısını konuşurlarken aldığı bir duyumu açıkladı.
''Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu 'dizi artık Haziran ayında bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar.'' sözleriyle gündem olan Gezen'in bu sözleri kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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Söz konusu iddiaya dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'den yanıt geldi.
Bakalım Müjdat Gezen'den karşı yanıt gelecek mi?
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