Müjdat Gezen'e Konuk Olan Melek Baykal'dan Bomba Cennet Mahallesi İtirafı!

Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ve Pembe'yi canlandıran Müjdat Gezen ve Melek Baykal yıllar sonra bir araya gelmişlerdi. Müjdat Gezen'in YouTube kanalında buluşan iki usta isim, yıllar sonra Cennet Mahallesi hakkında bomba bir itirafta bulundu.

KAYNAK: Müjdat Gezen ile Bizim Ev