Müjdat Gezen'e Konuk Olan Melek Baykal'dan Bomba Cennet Mahallesi İtirafı!
Müjdat Gezen'e Konuk Olan Melek Baykal'dan Bomba Cennet Mahallesi İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nM_jF...
Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ve Pembe'yi canlandıran Müjdat Gezen ve Melek Baykal yıllar sonra bir araya gelmişlerdi. Müjdat Gezen'in YouTube kanalında buluşan iki usta isim, yıllar sonra Cennet Mahallesi hakkında bomba bir itirafta bulundu.
KAYNAK: Müjdat Gezen ile Bizim Ev
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YouTube kanalında çok değerli isimleri ağırlayan Müjdat Gezen'in son konuğu Melek Baykal olmuştu.
Sohbetleri esnasında bir dönem beraber rol aldıkları Cennet Mahallesi dizisi hakkında da konuşan iki usta oyuncu, dizinin sevenlerini epey heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.
Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterine hayat veren Melek Baykal, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun Cennet Mahallesi'ni tekrardan yapmak istediğini açıkladı.
"Türker abi tekrar yapmak istedi bunu. Bizlerin artık yaşlanmış hallerimizle ama o kadar iyi yapılmış bir işin 2.si nasıl olur bilemiyorum dedim ben."
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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Böyle eğlenceli komedi dizileri tekrar görmeye ihtiyacımız var. Yok o onu aldattı o onun kuyusunu kazdı ve o ona tuzak kurdu vs vs gibi şimdiki dizilerin hali