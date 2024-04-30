Somer Sivrioğlu, Danilo Şef'in MasterChef Setindeki Cimriliklerini Anlattı!
Somer Sivrioğlu, Danilo Şef'in MasterChef Setindeki Cimriliklerini Anlattı!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye için geri sayım başlamışken Berfu Yenenler'in talk showuna katılan Somer Sivrioğlu, MasterChef jürisi Danilo Zanna hakkında bomba itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
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TV8'in en sevilen programlarından MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunu büyük bir sabırsızlıkla beklerken, yarışmacılar ve jüri üyeleri yarışmaya dair pek çok anıyı katıldıkları programlarda anlatmaya devam ediyor.
Yarışmanın sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne katılıp MasterChef hakkında da konuşmayı ihmal etmezken, Danilo Şef'i de es geçmdi.
Danilo'nun her konuda pazarlık yaptığını belirten Somer Şef ayrıca MasterChef kulisinde sürekli bu konuyu konuştuğunu belirtirken bir de anlattığı cimrilik anısıyla herkesi güldürdü.
Somer Şef, Danilo'nun MasterChef çekimine sadece "sebzeli" pizza getirdiğini belirtirken, cimriliğinin üzerini "et dolabını kapattık" diyerek kapadığının da altını çizdi.
İşte o anlar:
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