Hanife'ye Talip Olmuştu: Popstar Bayhan'dan İzdivaç Programı İtirafı!
Hanife'ye Talip Olmuştu: Popstar Bayhan'dan İzdivaç Programı İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=D5Kup...
Popstar yarışmasıyla tanıdığımız şarkıcı Bayhan uzun süre sessiz kaldıktan sonra Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla ekranlara bir anda geri dönmüştü. Programın popüler gelin adaylarından Hanife'ye talip olan Bayhan o günler hakkında Pembe Masa'ya konuştu.
KAYNAK: Pembe Masa
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2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasının unutulmaz yarışmacılarından Bayhan'ı bilmeyeniniz yoktur.
"Seninle Olmak Var Ya" şarkısına kattığı yorumla ismini büyük kitlelere duyuran Bayhan yarışmanın ardından müzik kariyerine devam ederken kendisini bir sabah aniden televizyonda görmüştük.
Henüz yasaklanmadan önce Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılıp yarışmanın popüler gelin adaylarından Hanife'ye talip olan Bayhan herkesi şaşırtırken ikili uzun süre aşk yaşamışlardı.
İkili arasındaki ilişkinin o dönem projeden ibaret olduğu iddia edilirken sonrasında programın kapatılmasıyla bu konu da bitmişti.
Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan Bayhan, izdivaç programına katıldığı dönem hakkında yıllar sonra konuşurken epey çarpıcı açıklamalar yaptı.
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İzdivaç programına katılmanın hayatının en büyük hatası olduğunu vurgulayan Bayhan şu sözlerle o dönem yaşadıklarını anlattı:
“Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesiyle reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program."
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Yat kalk şükür et bayhanım türbanlı diye güvenip kansaydın daha mı iyiydi 🤭😅😅 Sonradan açıldı saçıldı duşlar falan bir sürü şey ohoo 😅😅