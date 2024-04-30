Set Çalışanı, Dizi Setlerindeki Karavanlarda Ne Yapıldığını Anlattı!
Set Çalışanı, Dizi Setlerindeki Karavanlarda Ne Yapıldığını Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/TkKFuE...
Dizi setlerinde onlarca karavan olurken bu kadar fazla karavanın ne işe yaradığı daima merak edilir. Bir set çalışanı bu konu hakkında Peak Mag'e konuştu.
KAYNAK: Peak Mag
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Ayıla bayıla izlediğimiz dizilerin nasıl çekildiği daima merak ettiğimiz bir şey olurken bizi cezbeden bir diğer konu dizi setlerindeki karavanlar.
Dizi seti denildiği zaman hemen akla onlarca karavan gelirken bu kadar karavanla ne yapıldığı hep bir soru işareti yaratıyordu.
Bu konuda Peak Mag YouTube kanalına konuşan bir set çalışanı, dizi setlerindeki karavanlarda neler yapıldığını açıkladı.
"Biri hazırlık karavanı işte kostümün giyildiği daha doğrusu kostüm karavanı. Diğer saç makyaj karavanı."
"Diğerleri de oyuncuların isimlerine ait karavanlar. Bazı setlerde yönetmene de karavan verilir. Yapım grubuna da."
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İşte o açıklama:
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