Görüş Bildir
Haberler
TV
Set Çalışanı, Dizi Setlerindeki Karavanlarda Ne Yapıldığını Anlattı!

Set Çalışanı, Dizi Setlerindeki Karavanlarda Ne Yapıldığını Anlattı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 11:00

Dizi setlerinde onlarca karavan olurken bu kadar fazla karavanın ne işe yaradığı daima merak edilir. Bir set çalışanı bu konu hakkında Peak Mag'e konuştu.

KAYNAK: Peak Mag

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/TkKFuE...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayıla bayıla izlediğimiz dizilerin nasıl çekildiği daima merak ettiğimiz bir şey olurken bizi cezbeden bir diğer konu dizi setlerindeki karavanlar.

Ayıla bayıla izlediğimiz dizilerin nasıl çekildiği daima merak ettiğimiz bir şey olurken bizi cezbeden bir diğer konu dizi setlerindeki karavanlar.

Dizi seti denildiği zaman hemen akla onlarca karavan gelirken bu kadar karavanla ne yapıldığı hep bir soru işareti yaratıyordu.

Dizi seti denildiği zaman hemen akla onlarca karavan gelirken bu kadar karavanla ne yapıldığı hep bir soru işareti yaratıyordu.

Bu konuda Peak Mag YouTube kanalına konuşan bir set çalışanı, dizi setlerindeki karavanlarda neler yapıldığını açıkladı.

Bu konuda Peak Mag YouTube kanalına konuşan bir set çalışanı, dizi setlerindeki karavanlarda neler yapıldığını açıkladı.

"Biri hazırlık karavanı işte kostümün giyildiği daha doğrusu kostüm karavanı. Diğer saç makyaj karavanı."

"Biri hazırlık karavanı işte kostümün giyildiği daha doğrusu kostüm karavanı. Diğer saç makyaj karavanı."

"Diğerleri de oyuncuların isimlerine ait karavanlar. Bazı setlerde yönetmene de karavan verilir. Yapım grubuna da."

"Diğerleri de oyuncuların isimlerine ait karavanlar. Bazı setlerde yönetmene de karavan verilir. Yapım grubuna da."
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o açıklama:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın