Doktorlar'da Bir Neslin Travması Olan Levent'in Ela'yı Terk Ettiği Düğünün Davetiyesi Ortaya Çıktı!
Doktorlar'da Bir Neslin Travması Olan Levent'in Ela'yı Terk Ettiği Düğünün Davetiyesi Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@izzetblt/vide...
Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Doktorlar'da Levent'in Ela'yı düğünde terk etmesi bir neslin travması olmuştu. Bir TikTok kullanıcısı düğüne ait davetiyeyi buldu!
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Gelmiş geçmiş en iyi meslek dizilerinden biri olan Doktorlar, hala yazları yayınlandığında izlediğimiz efsane bir dizi.
Şimdilerde Bahar'ın yayınlanmasıyla bir kez daha gündeme gelen diziye övgülerina ardı arkası kesilmiyor.
Ama biz kendisini bu kadar severken, o bizde derin travmalar yarattı...
Çünkü biliyorsunuz, tarihteki ilk korkak erkek Levent düğünlerinde Ela'yı "Ben bu aşka inancımı kaybettim Ela" diyerek terk etmişti.
Onun bu hareketiyle bir nesil de erkeklere olan inancını kaybetti. Aman neyse!
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Bir TikTok kullanıcısı travmamızı tetikleyecek bir harekete imza atarak Ela ve Levent'in düğün davetiyesini bulmuş.
Davetiyede yer alan detaylara göre Ela ve Levent'in düğünü 20 Haziran 2008 Cuma günü saat 19.00'da Bosphorus Palace Hotel'de yapılacakmış...
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