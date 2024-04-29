Kızıl Goncalar'da Savcı Tarikattakileri Sorguya Aldı: "Nikahına Almayı Bekleyebildin mi?"
Kızıl Goncalar'da Savcı Tarikattakileri Sorguya Aldı: "Nikahına Almayı Bekleyebildin mi?"
Kızıl Goncalar'da tarikattakilere savcı inceleme başlatmıştı. Sorgulamayı izlediğimiz bölümde savcının sözleri dikkat çekti.
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Kızıl Goncalar'da sezonun en heyecanlı bölümlerinden biri yaşandı.
Zeynep'in Cüneyd'le evlendirilmesinin ardından bir şikayet sonucu savcının inceleme başlattığı dizide ortalık fena karıştı.
Son bölümde tarikatı şikayet ederek inceleme başlatılmasını sağlayan kişinin Meryem olduğu ortaya çıktı.
Didem İnselel'in canlandırdığı Savcı Evren'in sorgu sırasında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
Evren sorgu sırasında Cüneyd'e sözleriyle dikkat çekerken Cüneyd'in 30 yılla yargılandığını söyledi.
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