Doğu'da Özgür Rolüyle Kahkahaya Boğan Evliya Aykan'ın Yıllar Önce Rol Aldığı Diziye Şok Olacaksınız!
Doğu'da Özgür Rolüyle Kahkahaya Boğan Evliya Aykan'ın Yıllar Önce Rol Aldığı Diziye Şok Olacaksınız!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@buseatlass/vi...
Çok Güzel Hareketler'deki ve Doğu'daki muhteşem oyunculuğuyla kahkahaya boğan Evliya Aykan meğer yıllar öncesinin popüler dizisinde rol almış!
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Doğu Demirkol'un kendi hayatından uyarladığı Doğu dizisi dijitalde yapılan en iyi dizilerden biri olarak görülüyor.
Herkesi kahkahaya boğan dizide Doğu'nun yakın arkadaşı Özgür'ü canlandıran Evliya Aykan da en az Doğu Demirkol kadar beğeni toplamayı başarmıştı.
Neredeyse her hareketiyle kahkahaya boğan Evliya Aykan, yalnızca Doğu'da değil Çok Güzel Hareketler'de de güldürmeyi başarıyordu.
Yaptığı tiplemeler ve rol aldığı skeçlerle büyük bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncunun TV'de rol aldığı ilk dizi-program da bunlar değilmiş!
Bir TikTok kullanıcısının fark ettiği ayrıntıya göre Evliya Aykan'ın ekran macerası meğer Acemi Cadı ile başlamış!
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Merve Boluğur'la tanışmamızı sağlayan Acemi Cadı'da Evliya'yı görmeyi beklemiyorduk açıkçası... Siz diziyi hatırlıyor musunuz?
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Doğu Demirkol'da tek bir mimik var: Şaşkınlık. Sadece ve her şeye şaşkın şaşkın bakıyor.