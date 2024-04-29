Şimdi Ne Yapıyor? Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil!

Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Arka Sıradakiler gelmiş geçmiş en uzun süre yayınlanan dizilerden biri olmuştu. Dizide pek çok popüler karakter ilgiyle izleniyordu. Onlardan biri olan Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç değişimiyle gündem oldu.

Kaynak: Snob Magazin