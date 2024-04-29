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Şimdi Ne Yapıyor? Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil!

Şimdi Ne Yapıyor? Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil!

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
29.04.2024 - 19:20

Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Arka Sıradakiler gelmiş geçmiş en uzun süre yayınlanan dizilerden biri olmuştu. Dizide pek çok popüler karakter ilgiyle izleniyordu. Onlardan biri olan Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç değişimiyle gündem oldu.

Kaynak: Snob Magazin

Kaynak: https://www.mynet.com/arka-siradakile...
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2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler sevilen bir gençlik dizisi olmuş ve 193 bölüm sürmüştü.

2007 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sıradakiler sevilen bir gençlik dizisi olmuş ve 193 bölüm sürmüştü.

Hemen her karakteri ayrı popüler olan dizide en dikkat çeken karakterlerden biri de Özge'ydi.

Hemen her karakteri ayrı popüler olan dizide en dikkat çeken karakterlerden biri de Özge'ydi.

Sapsarı saçları ve asi tavrıyla dikkat çeken Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç da bir o kadar popüler olmuştu.

Sapsarı saçları ve asi tavrıyla dikkat çeken Özge karakterine hayat veren Sevda Dalgıç da bir o kadar popüler olmuştu.

Kendine bambaşka bir yol çizen Dalgıç, sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi vermeye başlamış.

Kendine bambaşka bir yol çizen Dalgıç, sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi vermeye başlamış.

Bambaşka bir tarz ve değişimle karşımıza çıkan Dalgıç, oyunculukla ilgili isyanını şu şekilde dile getirdi:

Bambaşka bir tarz ve değişimle karşımıza çıkan Dalgıç, oyunculukla ilgili isyanını şu şekilde dile getirdi:
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"Sağlıklıyım ve iyiyim. Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi veriyorum. Sektörde ise piyasa aynı kişiler üzerinden dönüyor. Sağlığa yöneldim."

"Sağlıklıyım ve iyiyim. Sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi veriyorum. Sektörde ise piyasa aynı kişiler üzerinden dönüyor. Sağlığa yöneldim."

'Herhalde menajer arkadaşlarla yakın olmak gerekiyor. Biraz sıkıntılı... Bülent Çetinaslan ve birçok arkadaşımın oyunculuğunu beğeniyorum ama iş bulamıyorlar. Döngü değişik. Eskiden daha farklıydı.'

"Eskiden castlar karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi o oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuğunu beğendiğim ve ekranda göremediğim çok isim var. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var."

"Eskiden castlar karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi o oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuğunu beğendiğim ve ekranda göremediğim çok isim var. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var."

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