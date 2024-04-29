Müge Anlı 15 Yaşındaki Kaan'ı Arıyor: "Müslüm Gürses Bıyıkları ile Farah Zeynep Sevgilim Diye Geziyor!"

Müge Anlı geçen hafta programına katılan acılı ailenin 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için kollarını sıvadı. Bugün açıklanan bilgilere göre, Kaan'ın Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde saçından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisini olduğunu söyleyerek dolaştığı öğrenildi.