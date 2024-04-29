Müge Anlı 15 Yaşındaki Kaan'ı Arıyor: "Müslüm Gürses Bıyıkları ile Farah Zeynep Sevgilim Diye Geziyor!"
Müge Anlı 15 Yaşındaki Kaan'ı Arıyor: "Müslüm Gürses Bıyıkları ile Farah Zeynep Sevgilim Diye Geziyor!"
Müge Anlı geçen hafta programına katılan acılı ailenin 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için kollarını sıvadı. Bugün açıklanan bilgilere göre, Kaan'ın Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde saçından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisini olduğunu söyleyerek dolaştığı öğrenildi.
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ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine ilginç bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz hafta Tayfun ve Gamze 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Arabesk müzik tutkunu olduğu bilinen Kaan'ın Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyleyen aile, saçlarının önünden kesip bıyık yaptığını da söyledi.
8 gündür kayıp olan Kaan'a ulaşmak için Müge Anlı imkanlarını seferber etti. Bursa'dan kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın sevgilisini aramak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Kaan, Müslüm Gürses'e benzemek için kendine bıyık takması nedeniyle sokaklarda dikkat çekiyordu.
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Stüdyoda herkesi şaşırtan bir telefon görüşmesi yaşandı. Bu görüşmede, bir görgü tanığı, kayıp olduğu düşünülen Kaan'ı Nişantaşı ve Beşiktaş bölgelerinde bir bankta otururken gördüğünü belirtti.
Kaan, tanıklara sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Tanıklar, Kaan'ın sevgilisinin kim olduğunu merak ederek sordular. Kaan, elinde resmi olmadığını belirtti ve internet üzerinden Farah Zeynep Abdullah'ın resmini göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.
Bu durum karşısında görgü tanıkları, Kaan'ın aklının yerinde olmadığını düşünerek oradan ayrıldılar.
Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde etraftakilere Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaşan gence, henüz ulaşılamadı.
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