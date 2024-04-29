Pavyona Giden Eşini Döven Kadının Nihat Hatipoğlu'na Sorusu İlgi Çekti!
Pavyona Giden Eşini Döven Kadının Nihat Hatipoğlu'na Sorusu İlgi Çekti!
'Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet' programında sorulan bir soru gündem oldu. Seyircinin 'Boşanmış olur muyuz?' diyerek Hatipoğlu'na anlattıkları tartışma yarattı.
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Nihat Hatipoğlu, yaptığı açıklamalar ve cevapladığı sorularla sık sık gündeme geliyor.
Bu sefer de, 'Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet' programında gelen bir soruyla gündeme geldi.
Programa bağlanan bir izleyici, Hatipoğlu'na, 'Eşimle 1,5 yıllık evliyiz. Eşim bir gün arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına gitti. Orada alkol aldılar. Başta bana orada kadın olmadığını söyledi ama sonra kadın olduğunu gördüm" dedi.
"Kadın eşimin yanında değil, bir arkadaşının yanında oturuyordu. O gece büyük bir tartışma yaşadık ve birbirimize karşı fiziksel şiddet uyguladık. Ancak bu, sinir anında oldu... Ayrıca, sinirli bir şekilde bana 'seni boşuyorum' dedi. Bu durumda beni boşamış olur mu?" diye sordu.
Hatipoğlu, bu soruya şu yanıtı verdi: "Öncelikle, eşinizin uygunsuz bir mekana gitmesi doğru değil. İkinci olarak, bazı durumlar göründüğü gibi olmayabilir ve bu yüzden hızlı ve öfkeli bir şekilde hareket etmek doğru değil. Eşinizin kendisini savunma hakkı var ve onun üzerine detektif gibi gitmek, ne aileye ne de güvene fayda sağlar."
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"Bu tür durumlar, hatta boşanmaya bile yol açabilir. Önemli olan, bu noktaya gelmeden eşinizi bu tür eylemlerden vazgeçirmektir... Eşinizin boşanma niyetinde olduğunu düşünmüyorum, belki de 'korksun diye yaptım' diyebilir. Bu durumda, yeniden nikah kıymakta fayda var. Bu tür konularda tartışmayın, birbirinizi anlamaya çalışın."
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