Kızıl Goncalar'daki "İnsan Özünde Kötü müdür?" Üzerine Gelişen Freudyen Kuram Eleştirisi Takdir Topladı!

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük ses getiren ve analizleriyle dikkat çeken Kızıl Goncalar ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide geçen pek çok sahneyle ilgili analizler, okumalar ve incelemeler yapılıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent arasında geçen sahneler gerçekten çok derin. İkili arasında geçen o sahnelerden birinde de Freudyen Kuram eleştirisi yapılmıştı. Sahne sosyal medyada takdir topladı.