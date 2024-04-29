Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'daki "İnsan Özünde Kötü müdür?" Üzerine Gelişen Freudyen Kuram Eleştirisi Takdir Topladı!

Kızıl Goncalar'daki "İnsan Özünde Kötü müdür?" Üzerine Gelişen Freudyen Kuram Eleştirisi Takdir Topladı!

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
29.04.2024 - 18:22

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük ses getiren ve analizleriyle dikkat çeken Kızıl Goncalar ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizide geçen pek çok sahneyle ilgili analizler, okumalar ve incelemeler yapılıyor. Özellikle Cüneyd ve Levent arasında geçen sahneler gerçekten çok derin. İkili arasında geçen o sahnelerden birinde de Freudyen Kuram eleştirisi yapılmıştı. Sahne sosyal medyada takdir topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Dizide özellikle Levent ve Cüneyd arasındaki diyaloglar büyük bir merak ve keyifle takip ediliyor.

Dizide özellikle Levent ve Cüneyd arasındaki diyaloglar büyük bir merak ve keyifle takip ediliyor.

Merak uyandıran ve ilgiyle izlenen bu sahneler pek çok aforizmayı da içinde barındırıyor.

Merak uyandıran ve ilgiyle izlenen bu sahneler pek çok aforizmayı da içinde barındırıyor.

Freudyen Kuram eleştirisi yapılan bu sahne de onlardan yalnızca biriydi. Sahne sosyal medyada takdir topladı!

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın