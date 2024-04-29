İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih, Doğa ve Giray Öpüşmesini İlk Sıradan İzledi!
İçimizin Yağları Eridi: Kızılcık Şerbeti'nde Fatih, Doğa ve Giray Öpüşmesini İlk Sıradan İzledi!
Kızılcık Şerbeti'nde kinlenip 'beter ol' dediğimiz Fatih, sonunda belasını ilk sıradan buluyor. 61. bölümün 2. fragmanında Doğa ve Giray'ın öpüşmesiyle ortalık resmen şenlendi!
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Kızılcık Şerbeti'nde her türlü pisliği yapıp Doğa'yı toksik bir ilişkinin içinde çürüten Fatih için beddua dolu yorumlarda bulunmuştuk.
Karma hızlı işledi, Doğa'nın hayatına kısa sürede bir dahil olur gibi oldu.
Tabii bu arada Fatih belanın ta kendisi olan Görkem'le çoktan evlenmişti bile.
Kendi yaptıklarının farkında bile olmayan Fatih, Cemre'yi bahane ederek Doğa'nın hayatına birinin girmesi fikrine bile sert çıktı.
Ama sonunda Doğa ve Giray arasında da gerçek bir yakınlaşma oldu, Fatih de bu ikiliyi öpüşürken yakaladı!
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Fatih'in morarışını zevkle izlediğimiz fragmanı buradan izleyebilirsiniz.
Keyiften dört köşe olduğumuz fragmana yorum yağdı...
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