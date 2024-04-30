Gönül Dağı'nın Ramazan'ından Demet Evgar Hakkında Şaşırtan Hamle
Gönül Dağı'nın Ramazan'ından Demet Evgar Hakkında Şaşırtan Hamle
TRT 1 ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Gönül Dağı aynı oyuncu kadrosuyla 4. sezona doğu ilerlerken, dizide Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun Demet Evgar hakkındaki beğenisi kafaları karıştırdı.
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Show TV'nin yayın döneminin tam ortasında büyük riskle hayata geçirdiği "Bahar" dizisi Demet Evgar'ın enfes performansıyla her hafta yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
Her sahnede oyunculuk dersi veren Evgar'ın Bahar dizisine çok yakıştığı hepimizin kabul ettiği bir gerçek olurken, 3 sezondur Gönül Dağı dizisinde rol alan Cihat Süvarioğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi.
X hesabı üzerinden Demet Evgar'ın Bahar'daki oyunculuğunu eleştiren bir paylaşımı beğenen Süvarioğlu'nun bu hareketi kısa sürede fark edilirken haliyle kendisi tepkilerin odağına oturdu.
Bu beğenisi sonrası hızla tepki alan Süvarioğlu beğenisini derhal kaldırırken, ayrıca kendisine yapılan eleştirilere de yanıt verdi.
İşte o yanıt:
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