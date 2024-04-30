Kanser Hastası Ablasının Bahar Dizisiyle Yaşadığı Tesadüfleri Anlatan Kadın Duygulandırdı
Kanser Hastası Ablasının Bahar Dizisiyle Yaşadığı Tesadüfleri Anlatan Kadın Duygulandırdı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@hilalhoo/vide...
TikTok kullanıcısı bir kadın, kanser hastası ablasının Bahar dizisiyle yaşadığı garip tesadüfleri anlattığı bir videoyla gündem oldu.
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Hilal Hoşgör isimli TikTok kullanıcısı, kanser tedavisi gören ablasının Bahar dizisiyle yaşadığı bir dizi tesadüfi olayı anlattı.
Ablasının da isminin Bahar olduğunu belirten TikToker, Bahar'ın okuduğu şiirle ablasının Instagram hesabına yazdığı şiirin birebir aynı olduğunu belirtirken, aynı zamanda dizinin başladığı gün ablasının taburcu olduğunun altını çizdi.
İşte Bahar'la beraber gelen duygulandıran tesadüfler:
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