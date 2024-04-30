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Kanser Hastası Ablasının Bahar Dizisiyle Yaşadığı Tesadüfleri Anlatan Kadın Duygulandırdı

Kanser Hastası Ablasının Bahar Dizisiyle Yaşadığı Tesadüfleri Anlatan Kadın Duygulandırdı

kanser Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 13:39

TikTok kullanıcısı bir kadın, kanser hastası ablasının Bahar dizisiyle yaşadığı garip tesadüfleri anlattığı bir videoyla gündem oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hilalhoo/vide...
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Hilal Hoşgör isimli TikTok kullanıcısı, kanser tedavisi gören ablasının Bahar dizisiyle yaşadığı bir dizi tesadüfi olayı anlattı.

Hilal Hoşgör isimli TikTok kullanıcısı, kanser tedavisi gören ablasının Bahar dizisiyle yaşadığı bir dizi tesadüfi olayı anlattı.

Ablasının da isminin Bahar olduğunu belirten TikToker, Bahar'ın okuduğu şiirle ablasının Instagram hesabına yazdığı şiirin birebir aynı olduğunu belirtirken, aynı zamanda dizinin başladığı gün ablasının taburcu olduğunun altını çizdi.

Ablasının da isminin Bahar olduğunu belirten TikToker, Bahar'ın okuduğu şiirle ablasının Instagram hesabına yazdığı şiirin birebir aynı olduğunu belirtirken, aynı zamanda dizinin başladığı gün ablasının taburcu olduğunun altını çizdi.

İşte Bahar'la beraber gelen duygulandıran tesadüfler:

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