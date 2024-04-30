Gökçe Bahadır, Ömer'in "Erken Final" Yapması Söylentilerine Yanıt Verdi!
Gökçe Bahadır, Ömer'in "Erken Final" Yapması Söylentilerine Yanıt Verdi!
Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Ömer final kararıyla hayranlarını epey üzerken, dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır bu karar hakkında konuştu.
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2 sezondur Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi aldığı final kararıyla hepimizi şaşırtmıştı.
Reyting oranları enfes ilerleyen dizide yaşanan senarist değişikliğinin ardından düşüşün önüne geçilemezken, dizinin Mayıs ayındaki final kararı "erken final" olarak değerlendirildi.
İzleyiciler Ömer dizisinin hikâyesinin henüz bitmediğini savunup finali "erken olarak nitelendirirken, dizide Gamze'ye hayat veren Gökçe Bahadır bu konuda açıklama yaptı.
Katıldığı bir davette soruları yanıtlayan Bahadır, Ömer'in finali hakkında “Erken final değil. Bu sene bitirilmesi düşünülüyordu. Biz çok güzel bir iş yaptık. Çok mutluyuz.” dedi.
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