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Eski Survivor Yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz Halini Paylaş" Mesajını Görünce Dayanamadı

Eski Survivor Yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz Halini Paylaş" Mesajını Görünce Dayanamadı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.04.2024 - 17:43

Daha önce Survivor'a katılan pek çok isim şimdilerde sosyal medyada fenomen bildiğiniz gibi. Bu isimlerden biri de yarışmada tanışıp aşık olduğu İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker. Kendisinine estetiksiz halini paylaşmasını isteyen bir takipçisini gören Şeker, verdiği cevapla dikkat çekti.

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2021 yılında Survivor'a katılan ve neşeli tavırlarıyla herkesin aklına kazınan İlayda Şeker'i hatırlayanlarınız vardır.

2021 yılında Survivor'a katılan ve neşeli tavırlarıyla herkesin aklına kazınan İlayda Şeker'i hatırlayanlarınız vardır.

Kendisi şimdilerde sosyal medyanın aktif kullanıcıları arasında.

Yarışmaya gönüllüler takımında başlayan ve ardından ünlüler takımına katılan Şeker, aynı sezon takım arkadaşı İsmail Balaban ile program sonrası aşk yaşamaya başlamıştı.

Yarışmaya gönüllüler takımında başlayan ve ardından ünlüler takımına katılan Şeker, aynı sezon takım arkadaşı İsmail Balaban ile program sonrası aşk yaşamaya başlamıştı.

Yarışmaya katıldıkları sırada İsmail Balaban'ın nişanlısı olması, programdan ayrıldıktan sonra sevgili olmaları konusunda eleştirilere sebebiyet vermişti.

İkili aradan çok geçmeden 2022 yılında evlenmişti.

İkili aradan çok geçmeden 2022 yılında evlenmişti.

İsmail Balaban birlikte katıldıkları yıl Survivor'ın şampiyonu olmuştu. İkilinin ilişkisi sosyal medyada ve magazinde çok konuşulmuştu.

Konuşulan bir diğer konu da İlayda Şeker'in yaşadığı değişimdi.

Konuşulan bir diğer konu da İlayda Şeker'in yaşadığı değişimdi.

Güzelliğinin sırrının güzellik merkezleri olduğunu söyleyen İlayda Şeker 'Face app yapmayı bıraktım' sözleriyle dikkat çekmişti.

Daha önce 2017 yılından bir videosunu paylaşan ve "Estetik yok burnumda. Yüzümde dolgu yok." diyen İlayda Şeker'e "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusu geldi.

Daha önce 2017 yılından bir videosunu paylaşan ve "Estetik yok burnumda. Yüzümde dolgu yok." diyen İlayda Şeker'e "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusu geldi.

Bunun üstüne eski Survivor yarışmacısı 'Sadece telefonumda bu fotoğrafım kalmış.' diyerek Barbie bebek fotoğrafı paylaştı.

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İlayda Şeker'in Survivor zamanından kalma fotoğraflarına birlikte bakalım:

İlayda Şeker'in Survivor zamanından kalma fotoğraflarına birlikte bakalım:

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