Eski Survivor Yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz Halini Paylaş" Mesajını Görünce Dayanamadı
Eski Survivor Yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz Halini Paylaş" Mesajını Görünce Dayanamadı
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2021 yılında Survivor'a katılan ve neşeli tavırlarıyla herkesin aklına kazınan İlayda Şeker'i hatırlayanlarınız vardır.
Yarışmaya gönüllüler takımında başlayan ve ardından ünlüler takımına katılan Şeker, aynı sezon takım arkadaşı İsmail Balaban ile program sonrası aşk yaşamaya başlamıştı.
İkili aradan çok geçmeden 2022 yılında evlenmişti.
Konuşulan bir diğer konu da İlayda Şeker'in yaşadığı değişimdi.
Daha önce 2017 yılından bir videosunu paylaşan ve "Estetik yok burnumda. Yüzümde dolgu yok." diyen İlayda Şeker'e "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusu geldi.
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İlayda Şeker'in Survivor zamanından kalma fotoğraflarına birlikte bakalım:
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