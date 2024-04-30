Eski Survivor Yarışmacısı İlayda Şeker "Estetiksiz Halini Paylaş" Mesajını Görünce Dayanamadı

Daha önce Survivor'a katılan pek çok isim şimdilerde sosyal medyada fenomen bildiğiniz gibi. Bu isimlerden biri de yarışmada tanışıp aşık olduğu İsmail Balaban ile evlenen İlayda Şeker. Kendisinine estetiksiz halini paylaşmasını isteyen bir takipçisini gören Şeker, verdiği cevapla dikkat çekti.