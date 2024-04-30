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Yeni Dolandırma Yöntemine Adları Karıştı: Ay Yapım'dan Resmi Uyarı Yayınlandı!

Yeni Dolandırma Yöntemine Adları Karıştı: Ay Yapım'dan Resmi Uyarı Yayınlandı!

themyscira - Misafir Editör
30.04.2024 - 21:55

Yargı, Aile, Çukur, Medcezir gibi pek çok başarılı dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım'ın adı yeni bir dolandırıcılık yöntemine karıştı. Yapım şirketinden konuyla ilgili uyarı metni yayınlandı.

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Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Medcezir, Çukur, Ezel, Yargı gibi pek çok başarılı dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım'ın adı bu kez dizi ve filmler dışında gündeme geldi.

Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Medcezir, Çukur, Ezel, Yargı gibi pek çok başarılı dizinin yapımını üstlenen Ay Yapım'ın adı bu kez dizi ve filmler dışında gündeme geldi.

Başarılı yapım şirketinin başı adını kullanarak insanları dolandıranlarla dertte.

Başarılı yapım şirketinin başı adını kullanarak insanları dolandıranlarla dertte.

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden Ay Yapım Medya adıyla yapılan dolandırıcılığın yayılmasının ardından yapım şirketi bir uyarı metni yayınladı.

Mesajlaşma uygulamaları üzerinden Ay Yapım Medya adıyla yapılan dolandırıcılığın yayılmasının ardından yapım şirketi bir uyarı metni yayınladı.

"YouTube'da izleme ve yorum yapma" karşılığında para ödenmesi taahhüdünde bulunulmasıyla bir ilgilerinin olmadığına dair açıklamada bulunuldu.

"YouTube'da izleme ve yorum yapma" karşılığında para ödenmesi taahhüdünde bulunulmasıyla bir ilgilerinin olmadığına dair açıklamada bulunuldu.

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