Görüş Bildir
Haberler
TV
Yunus Emre'nin Survivor'a Silivri Sahilde Merdiven Koşup Şişe Devirerek Hazırlandığı Ortaya Çıktı!

Yunus Emre'nin Survivor'a Silivri Sahilde Merdiven Koşup Şişe Devirerek Hazırlandığı Ortaya Çıktı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
30.04.2024 - 20:20

Survivor'da aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre, bu kez bambaşka bir şekilde gündeme geldi. Yarışmada çok uzun bir süre aç kalmasına rağmen iyi bir mücadele gösteren Yunus Emre'nin yarışmaya Silivri sahilde koşarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Kaynak: https://twitter.com/iceinmyveinsx/sta...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star 2024 büyük bir heyecanla devam ediyor.

Survivor All Star 2024 büyük bir heyecanla devam ediyor.

Sezonun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Yunus Emre. 30'dan fazla ceza alan yarışmacı asla gündemden düşmüyor.

Sezonun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Yunus Emre. 30'dan fazla ceza alan yarışmacı asla gündemden düşmüyor.

Ancak onu bu kez gündeme getiren ne bir tartışma, ne de Aleyna'yla arkadaşlığı...

Ancak onu bu kez gündeme getiren ne bir tartışma, ne de Aleyna'yla arkadaşlığı...

Yunus Emre'nin Survivor'a hazırlandığı görüntüler ortaya çıktı.

Yarışmacının Silivri sahilde merdivenlerde koştuktan sonra şişeleri taşla devirerek Survivor'a hazırlanmasına yorum yağdı.

Yarışmacının Silivri sahilde merdivenlerde koştuktan sonra şişeleri taşla devirerek Survivor'a hazırlanmasına yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın