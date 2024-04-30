Yunus Emre'nin Survivor'a Silivri Sahilde Merdiven Koşup Şişe Devirerek Hazırlandığı Ortaya Çıktı!

Survivor'da aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre, bu kez bambaşka bir şekilde gündeme geldi. Yarışmada çok uzun bir süre aç kalmasına rağmen iyi bir mücadele gösteren Yunus Emre'nin yarışmaya Silivri sahilde koşarak hazırlandığı ortaya çıktı.