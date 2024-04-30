Yunus Emre'nin Survivor'a Silivri Sahilde Merdiven Koşup Şişe Devirerek Hazırlandığı Ortaya Çıktı!
Yunus Emre'nin Survivor'a Silivri Sahilde Merdiven Koşup Şişe Devirerek Hazırlandığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://twitter.com/iceinmyveinsx/sta...
Survivor'da aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre, bu kez bambaşka bir şekilde gündeme geldi. Yarışmada çok uzun bir süre aç kalmasına rağmen iyi bir mücadele gösteren Yunus Emre'nin yarışmaya Silivri sahilde koşarak hazırlandığı ortaya çıktı.
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Survivor All Star 2024 büyük bir heyecanla devam ediyor.
Sezonun adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Yunus Emre. 30'dan fazla ceza alan yarışmacı asla gündemden düşmüyor.
Ancak onu bu kez gündeme getiren ne bir tartışma, ne de Aleyna'yla arkadaşlığı...
Yunus Emre'nin Survivor'a hazırlandığı görüntüler ortaya çıktı.
Yarışmacının Silivri sahilde merdivenlerde koştuktan sonra şişeleri taşla devirerek Survivor'a hazırlanmasına yorum yağdı.
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