Yasemin Sakallıoğlu Bahar'da Canlandırdığı Muhtar Hasibe Karakteriyle Kahkahaya Boğdu!
Yasemin Sakallıoğlu Bahar'da Canlandırdığı Muhtar Hasibe Karakteriyle Kahkahaya Boğdu!
İçimizde çiçekler açtıran Bahar, 11. bölümüyle yine hem güldürdü hem de bir miktar üzdü. Bölümde Hasibe karakterini canlandıran Yasemin Sakallıoğlu adeta gülme krizine soktu!
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Son zamanların en iyi dizilerinden biri olan Bahar 11. bölümüyle yine kahkahaya boğdu.
Timur ve Rengin ilişkisini öğrendikten sonra Bahar'la derin üzüntüye bürüneceğimizi düşünsek de gönüllü doktor olarak gittikleri bir köyde son derece eğlenceli anlar izlettiler.
Köyde muhtar Hasibe olarak karşımıza çıkan Yasemin Sakallıoğlu da rol aldığı sahnelerde kahkahaya boğdu.
Sakallıoğlu'nu gördüğümüz ilk sahnede merkür retrosunun bitişiyle keyiflendirdiği topluluğu erkek nefretiyle coşturan Hasibe'yi çok sevdik!
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