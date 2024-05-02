Survivor'da Yunus Emre-Yasin Düellosunda Arka Planda Yaşananlar Ortaya Çıktı!
Survivor'da Yunus Emre-Yasin Düellosunda Arka Planda Yaşananlar Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://twitter.com/Demirakfc/status/...
Survivor All Star'da finale 1 ay kala büyük bir düello yaşandı. Yasin'in veda ettiği yarışmada Yunus Emre'nin de Yasin'in de demoralize olduğu ve isteksiz yarıştıkları belliydi. Peki arka planda neler yaşandı? Bir X kullanıcısı neler yaşandığına dair bazı iddialarda bulundu. Gelin birlikte inceleyelim!
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Survivor All Star'da yarışmaya veda eden son isim Yasin oldu.
Ancak Yasin ve Yunus Emre'nin son ikiye kaldığı düelloda oldukça ilginç anlar yaşandı. 4,5 aydır yakın arkadaş oldukları bilinen Aleyna'nın sözleri izleyenleri fazlasıyla şaşırttı.
Yarışma sırasında Yunus Emre'nin ayrı durması, destek görmemesi, isteksiz yarışması dikkatlerden kaçmadı.
Bir de aylardır sakat olduğunu dile getiren ama rapor alamayan Yasin'in sakatlığının iyice artması konusu var.
Yasin'in elenmesinin hemen ardından da bir "Acil Durum Konseyi" yapıldığına dair fragman yayınlandı. Aleyna ve Yunus Emre'nin kanlı bıçaklı olması, Nagihan'ın Aleyna'yı desteklemesi ve bir de Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in konuya dahil olması... Olaylar çok karışık dostlar, toplaşın!
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Bir X kullanıcısı düellonun arka planında yaşananlarla ilgili önemli iddialarda bulundu.
İddiaların başında Yunus Emre'nin oyun başında Yasin'le konuşup yarışmadan çekilmek istediği yer alıyor.
İkinci iddiaya göre Yunus Emre, Aleyna'nın kendisine röportajda söylediklerini ve eşi Beria Özden'in paylaşımlarını öğrenmiş.
Bu iddia son derece mantıklı görünüyor çünkü yarışma sırasında zaten Yunus Emre'yi desteklemediler.
Aslında bu güçlü bir iddia fakat Acil Durum Konseyi'nde Yunus Emre ile Nagihan ve Aleyna'nın tartışması ve bahsi geçen sözler bu iddiayı destekliyor gibi.
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Acil Durum Konseyi'ni de şöyle bırakalım:
Siz bu iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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