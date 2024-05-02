Survivor'da Yunus Emre-Yasin Düellosunda Arka Planda Yaşananlar Ortaya Çıktı!

Survivor All Star'da finale 1 ay kala büyük bir düello yaşandı. Yasin'in veda ettiği yarışmada Yunus Emre'nin de Yasin'in de demoralize olduğu ve isteksiz yarıştıkları belliydi. Peki arka planda neler yaşandı? Bir X kullanıcısı neler yaşandığına dair bazı iddialarda bulundu. Gelin birlikte inceleyelim!