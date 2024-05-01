Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Müjdat Gezen'in Olay İddiasına Sert Yanıt!
Kızılcık Şerbeti Yapımcısından Müjdat Gezen'in Olay İddiasına Sert Yanıt!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes reyting oranlarıyla ekran yolculuğuna devam ederken, usta sanatçı Müjdat Gezen dizi hakkında ilginç iddialarda bulunmuştu. Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut bu iddiaya yanıt verdi.
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Usta sanatçı Müjdat Gezen, YouTube'daki Bizim Ev programında fenomen dizi Kızılcık Şerbeti hakkında inanılmaz bir iddiada bulunmuştu.
Kızılcık Şerbeti çalışanlarının dizinin bitmesini istediklerini belirten Gezen'in bu iddiası herkesi şaşırtırken, dizide Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör buna yanıt vermişti.
Kızılcık Şerbeti hakkındaki bu iddia herkesi şaşırtırken, dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Müjdat Gezen'e yanıt verdi.
İşte o yanıt:
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