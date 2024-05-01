Gökçe Bahadır'dan Hayat Bilgisi'nin Afet Hoca'sı Perran Kutman'a Övgü!
Gökçe Bahadır'dan Hayat Bilgisi'nin Afet Hoca'sı Perran Kutman'a Övgü!
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, Elle'ye verdiği röportajda dizide Afet Hoca karakterine hayat veren Perran Kutman'ı andı.
KAYNAK: Elle
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Şimdilerin en aranan oyuncularından Gökçe Bahadır'ı hepimiz efsane dizi Hayat Bilgisi'yle tanıdık.
Efsane dizide Törpü Yeliz karakteriyle tanıdığımız Bahadır burada usta sanatçı Perran Kutman'la beraber çalışma şansı yaşamıştı.
Elle dergisine konuşan Gökçe Bahadır, oyunculuğa adım attığı dizi Hayat Bilgisi ve dizinin Afet Hoca'sı Perran Kutman hakkında konuştu.
“Hayat Bilgisi, oynadığım işlerin arasında en önemlilerinden biri. Perran Kutman gibi büyük bir ustayla çalışmak, onun disiplini, bize bakış açısını, setteki tavırlarını davranışlarını izlemek benim için müthiş bir örnek oldu."
"Dizide rol gereği öğretmenimken gerçek hayatta da, sette de mesleki anlamda öğretmenlik yaptı bana. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum."
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