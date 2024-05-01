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Kenan İmirzalıoğlu, Ezel'deki Efsaneleşmiş Repliği Yıllar Sonra Tekrar Söyledi!

Kenan İmirzalıoğlu, Ezel'deki Efsaneleşmiş Repliği Yıllar Sonra Tekrar Söyledi!

Ezel
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 17:09

Bir döneme damga vuran Ezel dizisi karakterlerin enfes replikleriyle hala akıllarımızda yer edinirken, Ezel'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu dizideki efsaneleşmiş bir repliği yıllar sonra tekrardan söyledi.

KAYNAK: KAFA TV

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2009-2011 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Ezel dizisi hala akıllarımızda yer ediniyor.

2009-2011 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Ezel dizisi hala akıllarımızda yer ediniyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi isimlerin rol aldığı dizi hem hikâyesi hem de dillere pelesenk olan replikleriyle sık sık gündeme gelirken, dizide Ezel'i canlandıran İmirzalıoğlu'dan şaşırtan bir hamle geldi.

Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi isimlerin rol aldığı dizi hem hikâyesi hem de dillere pelesenk olan replikleriyle sık sık gündeme gelirken, dizide Ezel'i canlandıran İmirzalıoğlu'dan şaşırtan bir hamle geldi.

Candaş Tolga Işık'ın yeni programı Fenomen'e konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, Ezel'deki efsaneleşmiş bir repliği yıllar sonra tekrardan söyledi.

Candaş Tolga Işık'ın yeni programı Fenomen'e konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, Ezel'deki efsaneleşmiş bir repliği yıllar sonra tekrardan söyledi.

İşte o efsane replik:

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