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Bir Araya Geliyoruz: Yargı'nın Finalinde Oyuncular ve İzleyiciler Buluşuyor!

Bir Araya Geliyoruz: Yargı'nın Finalinde Oyuncular ve İzleyiciler Buluşuyor!

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 18:50

Kanal D'nin 3 sezondur yayınlanan dizisi Yargı hikâyenin bitmesiyle ekran yolculuğuna veda ederken, dizinin finaline haftalar kala yapım ekibi dizinin final bölümü hakkında bomba bir açıklama yaptı.

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3 sezondur Kanal D'de Pazar akşamlarının yıldızı olarak yayınlanan Yargı dizisi için geri sayım başladı.

3 sezondur Kanal D'de Pazar akşamlarının yıldızı olarak yayınlanan Yargı dizisi için geri sayım başladı.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı dizinin final tarihi 26 Mayıs olarak belirlenirken, bu tarihte izleyicilere büyük bir sürpriz yapılacağı duyurulmuştu.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrolünde yer aldığı dizinin final tarihi 26 Mayıs olarak belirlenirken, bu tarihte izleyicilere büyük bir sürpriz yapılacağı duyurulmuştu.

Yargı'nın finalinde ne olacağı merakla beklenirken yapımcı Suzan Güverte sosyal medya hesabından büyük bombayı patlattı.

Yargı'nın finalinde ne olacağı merakla beklenirken yapımcı Suzan Güverte sosyal medya hesabından büyük bombayı patlattı.

Suzan Güverte, 26 Mayıs günü dizinin izleyicileri ve oyuncuların bir araya gelerek final bölümünü izleyeceklerini duyururken, söz konusu gecenin biletlerinin yakında satışa sunulacağını açıkladı.

Suzan Güverte, 26 Mayıs günü dizinin izleyicileri ve oyuncuların bir araya gelerek final bölümünü izleyeceklerini duyururken, söz konusu gecenin biletlerinin yakında satışa sunulacağını açıkladı.

İşte Yargı'nın finali için yapılan açıklama:

İşte Yargı'nın finali için yapılan açıklama:

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